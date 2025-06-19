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ФНС рассказала, как российские регионы смогли увеличить налоговые доходы

ФНС рассказала, как российские регионы смогли увеличить налоговые доходы - 19.06.2025, ПРАЙМ

ФНС рассказала, как российские регионы смогли увеличить налоговые доходы

Российские регионы получили возможность увеличить свою налоговую базу, анализируя данные, полученные благодаря внедрению Единого налогового счета, сообщил глава | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T17:19+0300

2025-06-19T17:19+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Российские регионы получили возможность увеличить свою налоговую базу, анализируя данные, полученные благодаря внедрению Единого налогового счета, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров, выступая на сессии ПМЭФ. "Внедрение Единого налогового счета полностью поменяло подход к учету государственных доходов. Мы теперь точно знаем, каким объемом денег владеем. Кроме того, мы создаем аналитику по требованиям коллег. Отмечу: кто из регионов направляет больше всего запросов, тот глубже всех продвигается в вопросах прогнозирования бюджета, работы с доходной частью, где ее можно нарастить. Коллегам нужны новые и новые данные для проведения анализа", - сказал Егоров. "Например, рост доходов бюджета Калужской области неслучаен. Ее губернатор - Владислав Шапша, детально разбирается вместе с сотрудниками налоговой службы, как можно получить отсрочки региональным компаниям, где можно посмотреть, какие кредиты дать, разобрать методологическую ситуацию", - заявил глава ведомства. "В последние годы взаимодействие с Налоговой службой позволяет нам планировать расходную и доходную части бюджета на три года вперед с учетом объективно складывающейся картины. Мы понимаем, где наши болевые точки, так как подсвечиваем риски на основе данных ФНС", – сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук. Глава ФНС также рассказал о работе специальной инспекции по контролю за исполнением нацпроектов в регионах в налоговой части. В рамках этой работы была создана система сбора и анализа рисков. "Все риски квалифицируются по трем составляющим: увеличение стоимости контракта, его неисполнение в том числе по налоговым последствиям и незавершение в срок", - рассказал Егоров. По его словам, это позволяет заранее предупредить исполнителя нацпроекта о возможных проблемах. Данные о рисках становятся предметом обсуждения губернаторского корпуса, правоохранительных органов, Минфина России. "Это позволяет вырабатывать новые решения, которые сначала пробуют реализовывать регионы и госкомпании. Результаты такой практики в перспективе могут стабилизироваться на уровне федерального законодательства", - сказал глава ФНС. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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фнс россии, минфин, россия, финансы