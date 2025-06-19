https://1prime.ru/20250619/gaz-858652629.html

Биржевые цены на газ в Европе растут в четверг почти на 2%

Биржевые цены на газ в Европе растут в четверг почти на 2% - 19.06.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе растут в четверг почти на 2%

Биржевые цены на газ в Европе утром в четверг поднимаются приблизительно на 2%, почти до 468 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T09:42+0300

2025-06-19T09:42+0300

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе утром в четверг поднимаются приблизительно на 2%, почти до 468 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 466,6 доллара за тысячу кубометров (+1,5%). А по состоянию на 9.25 мск их стоимость составляет 467,9 доллара (+1,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 459,9 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

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газ, торги, европа, ice