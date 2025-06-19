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Венгрия отвергает план ЕК по отказу от российского газа, заявил Сийярто - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Венгрия отвергает план ЕК по отказу от российского газа, заявил Сийярто
Венгрия отвергает план ЕК по отказу от российского газа, заявил Сийярто - 19.06.2025, ПРАЙМ
Венгрия отвергает план ЕК по отказу от российского газа, заявил Сийярто
Венгрия полностью отвергает план Еврокомиссии по отказу от российского газа, это будет шагом назад в диверсификации источников энергии, заявил глава МИД страны... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T10:21+0300
2025-06-19T10:34+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Венгрия полностью отвергает план Еврокомиссии по отказу от российского газа, это будет шагом назад в диверсификации источников энергии, заявил глава МИД страны Петер Сийярто на полях ПМЭФ.Во вторник еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Еврокомиссия предложила полностью отказаться от российского топлива к концу 2027 года, включая природный газ и СПГ. Соответствующее предложение ЕК подготовила для утверждения странами союза."Мы полностью отвергаем предложение Европейской комиссии. Мы считаем, что оно также нарушает европейские правила, поскольку европейские правила гласят, что состав национального энергетического баланса является сугубо национальной компетенцией, с одной стороны. С другой стороны, это правило создает для Венгрии серьезную зависимость от определенных источников. Это будет явным шагом назад от диверсификации", - сказал он журналистам.Сийярто также подчеркнул, что Венгрия не хочет отказываться от поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба", это основной маршрут."Трубопровод "Дружба" является основным маршрутом поставок для Венгрии. Мы не хотим отказываться и от этого, потому что если нам придется отказаться от трубопровода "Дружба", то другой трубопровод из Хорватии не будет иметь достаточной мощности, чтобы полностью снабжать Венгрию", - отметил он.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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венгрия, ек, петер сийярто
ПМЭФ-2025, ВЕНГРИЯ, ЕК, Петер Сийярто
10:21 19.06.2025 (обновлено: 10:34 19.06.2025)
 
Венгрия отвергает план ЕК по отказу от российского газа, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия полностью отвергает план ЕК по отказу от российского газа

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Венгрия полностью отвергает план Еврокомиссии по отказу от российского газа, это будет шагом назад в диверсификации источников энергии, заявил глава МИД страны Петер Сийярто на полях ПМЭФ.
Во вторник еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Еврокомиссия предложила полностью отказаться от российского топлива к концу 2027 года, включая природный газ и СПГ. Соответствующее предложение ЕК подготовила для утверждения странами союза.
"Мы полностью отвергаем предложение Европейской комиссии. Мы считаем, что оно также нарушает европейские правила, поскольку европейские правила гласят, что состав национального энергетического баланса является сугубо национальной компетенцией, с одной стороны. С другой стороны, это правило создает для Венгрии серьезную зависимость от определенных источников. Это будет явным шагом назад от диверсификации", - сказал он журналистам.
Сийярто также подчеркнул, что Венгрия не хочет отказываться от поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба", это основной маршрут.
"Трубопровод "Дружба" является основным маршрутом поставок для Венгрии. Мы не хотим отказываться и от этого, потому что если нам придется отказаться от трубопровода "Дружба", то другой трубопровод из Хорватии не будет иметь достаточной мощности, чтобы полностью снабжать Венгрию", - отметил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ВЕНГРИЯЕКПетер Сийярто
 
 
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