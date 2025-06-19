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В минэнерго оценили последствия отказа ЕС от российского газа - 19.06.2025, ПРАЙМ
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В минэнерго оценили последствия отказа ЕС от российского газа
В минэнерго оценили последствия отказа ЕС от российского газа - 19.06.2025, ПРАЙМ
В минэнерго оценили последствия отказа ЕС от российского газа
Намерения Евросоюза полностью отказаться от российского газа кардинально не повлияют на планы развития газовой отрасли России, заявил глава министерства... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T11:16+0300
2025-06-19T11:16+0300
пмэф-2025
газ
россия
ес
сергей цивилев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Намерения Евросоюза полностью отказаться от российского газа кардинально не повлияют на планы развития газовой отрасли России, заявил глава министерства энергетики РФ Сергей Цивилев журналистам в кулуарах ПМЭФ. Во вторник еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Еврокомиссия предложила полностью отказаться от российского топлива к концу 2027 года. Соответствующее предложение ЕК подготовила для утверждения странами союза. "Кардинально они не отразятся, они будут нас притормаживать в развитии… но кардинально они не повиляют. Мы будем двигаться и развиваться", - ответил Цивилев на вопрос о том, отразятся ли эти намерения ЕС на планах по развитию газовой отрасли РФ и ее стратегии. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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газ, россия, ес, сергей цивилев
ПМЭФ-2025, Газ, РОССИЯ, ЕС, Сергей Цивилев
11:16 19.06.2025
 
В минэнерго оценили последствия отказа ЕС от российского газа

Цивилев: планы ЕС по полному отказу от российского газа не скажутся на развитии отрасли

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Намерения Евросоюза полностью отказаться от российского газа кардинально не повлияют на планы развития газовой отрасли России, заявил глава министерства энергетики РФ Сергей Цивилев журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Во вторник еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Еврокомиссия предложила полностью отказаться от российского топлива к концу 2027 года. Соответствующее предложение ЕК подготовила для утверждения странами союза.
"Кардинально они не отразятся, они будут нас притормаживать в развитии… но кардинально они не повиляют. Мы будем двигаться и развиваться", - ответил Цивилев на вопрос о том, отразятся ли эти намерения ЕС на планах по развитию газовой отрасли РФ и ее стратегии.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Петер Сийярто
Венгрия отвергает план ЕК по отказу от российского газа, заявил Сийярто
10:21
 
ПМЭФ-2025ГазРОССИЯЕССергей Цивилев
 
 
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