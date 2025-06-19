https://1prime.ru/20250619/gaz-858658119.html

В минэнерго оценили последствия отказа ЕС от российского газа

В минэнерго оценили последствия отказа ЕС от российского газа - 19.06.2025, ПРАЙМ

В минэнерго оценили последствия отказа ЕС от российского газа

Намерения Евросоюза полностью отказаться от российского газа кардинально не повлияют на планы развития газовой отрасли России, заявил глава министерства... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T11:16+0300

2025-06-19T11:16+0300

2025-06-19T11:16+0300

пмэф-2025

газ

россия

ес

сергей цивилев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Намерения Евросоюза полностью отказаться от российского газа кардинально не повлияют на планы развития газовой отрасли России, заявил глава министерства энергетики РФ Сергей Цивилев журналистам в кулуарах ПМЭФ. Во вторник еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Еврокомиссия предложила полностью отказаться от российского топлива к концу 2027 года. Соответствующее предложение ЕК подготовила для утверждения странами союза. "Кардинально они не отразятся, они будут нас притормаживать в развитии… но кардинально они не повиляют. Мы будем двигаться и развиваться", - ответил Цивилев на вопрос о том, отразятся ли эти намерения ЕС на планах по развитию газовой отрасли РФ и ее стратегии. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250619/gaz-858653980.html

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газ, россия, ес, сергей цивилев