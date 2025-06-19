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Сийярто озвучил объем реэкспортированного Венгрией газа в Словакию - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250619/gaz-858659046.html
Сийярто озвучил объем реэкспортированного Венгрией газа в Словакию
Сийярто озвучил объем реэкспортированного Венгрией газа в Словакию - 19.06.2025, ПРАЙМ
Сийярто озвучил объем реэкспортированного Венгрией газа в Словакию
Венгрия реэкспортирует в Словакию порядка двух миллиардов кубометров газа в год, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T11:30+0300
2025-06-19T11:36+0300
венгрия
газ
словакия
петер сийярто
энергетика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Венгрия реэкспортирует в Словакию порядка двух миллиардов кубометров газа в год, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ. "Около двух миллиардов (кубометров - ред.), я полагаю", - ответил он на вопрос журналистов, сколько газа Венгрия реэкспортирует в Словакию. Ранее на форуме Сийярто отмечал, что Венгрия планирует импортировать из России 8-8,5 миллиардов кубометров газа в 2025 году. Словакия получала российский газ транзитом через Украину. Однако украинский транзит с 1 января 2025 года прекратился. Сийярто сообщал в январе, что Венгрия готова предоставить свои транзитные мощности для снабжения Словакии газом из РФ - через другой маршрут, "Турецкий поток", и его продолжение "Балканский поток". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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венгрия, газ, словакия, петер сийярто
ВЕНГРИЯ, Газ, СЛОВАКИЯ, Петер Сийярто, Энергетика
11:30 19.06.2025 (обновлено: 11:36 19.06.2025)
 
Сийярто озвучил объем реэкспортированного Венгрией газа в Словакию

Сийярто: Венгрия ежегодно реэкспортирует в Словакию около 2 миллиардов кубометров газа

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГазовая труба.
Газовая труба. - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Венгрия реэкспортирует в Словакию порядка двух миллиардов кубометров газа в год, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ.
"Около двух миллиардов (кубометров - ред.), я полагаю", - ответил он на вопрос журналистов, сколько газа Венгрия реэкспортирует в Словакию.
Ранее на форуме Сийярто отмечал, что Венгрия планирует импортировать из России 8-8,5 миллиардов кубометров газа в 2025 году.
Словакия получала российский газ транзитом через Украину. Однако украинский транзит с 1 января 2025 года прекратился.
Сийярто сообщал в январе, что Венгрия готова предоставить свои транзитные мощности для снабжения Словакии газом из РФ - через другой маршрут, "Турецкий поток", и его продолжение "Балканский поток".
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
В минэнерго оценили последствия отказа ЕС от российского газа
11:16
 
ЭнергетикаВЕНГРИЯГазСЛОВАКИЯПетер Сийярто
 
 
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