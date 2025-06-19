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Сийярто озвучил объем реэкспортированного Венгрией газа в Словакию

Сийярто озвучил объем реэкспортированного Венгрией газа в Словакию - 19.06.2025, ПРАЙМ

Сийярто озвучил объем реэкспортированного Венгрией газа в Словакию

Венгрия реэкспортирует в Словакию порядка двух миллиардов кубометров газа в год, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T11:30+0300

2025-06-19T11:30+0300

2025-06-19T11:36+0300

венгрия

газ

словакия

петер сийярто

энергетика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Венгрия реэкспортирует в Словакию порядка двух миллиардов кубометров газа в год, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ. "Около двух миллиардов (кубометров - ред.), я полагаю", - ответил он на вопрос журналистов, сколько газа Венгрия реэкспортирует в Словакию. Ранее на форуме Сийярто отмечал, что Венгрия планирует импортировать из России 8-8,5 миллиардов кубометров газа в 2025 году. Словакия получала российский газ транзитом через Украину. Однако украинский транзит с 1 января 2025 года прекратился. Сийярто сообщал в январе, что Венгрия готова предоставить свои транзитные мощности для снабжения Словакии газом из РФ - через другой маршрут, "Турецкий поток", и его продолжение "Балканский поток". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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венгрия, газ, словакия, петер сийярто