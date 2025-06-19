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Глава "Газпрома" обсудил с МИД Венгрии вопросы перспективных поставок газа
Глава "Газпрома" обсудил с МИД Венгрии вопросы перспективных поставок газа - 19.06.2025, ПРАЙМ
Глава "Газпрома" обсудил с МИД Венгрии вопросы перспективных поставок газа
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили на Петербургском международном энергетическом форуме вопросы текущих и перспективных... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T15:00+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили на Петербургском международном энергетическом форуме вопросы текущих и перспективных поставок газа, сообщил "Газпром". "ПМЭФ-2025: состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто. Стороны обсудили вопросы текущих и перспективных поставок газа", – говорится в Telegram-канале "Газпрома". На встрече было отмечено, что Россию и Венгрию связывают многолетние надежные и взаимовыгодные партнерские отношения в энергетической сфере. В 2025 году исполняется 50 лет с начала поставок российского газа в Венгрию, напоминает компания. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, Газпром, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, Алексей Миллер, Газ
Глава "Газпрома" обсудил с МИД Венгрии вопросы перспективных поставок газа
Глава "Газпрома" Миллер обсудил с Сийярто вопросы текущих и перспективных поставок газа
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили на Петербургском международном энергетическом форуме вопросы текущих и перспективных поставок газа, сообщил "Газпром".
"ПМЭФ-2025: состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто. Стороны обсудили вопросы текущих и перспективных поставок газа", – говорится в Telegram-канале "Газпрома".
На встрече было отмечено, что Россию и Венгрию связывают многолетние надежные и взаимовыгодные партнерские отношения в энергетической сфере. В 2025 году исполняется 50 лет с начала поставок российского газа в Венгрию, напоминает компания.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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