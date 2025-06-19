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В Европе резко выросли цены на газ
В Европе резко выросли цены на газ - 19.06.2025, ПРАЙМ
В Европе резко выросли цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе в четверг поднялись на 7% – до 492 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 19.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг поднялись на 7% – до 492 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 466,6 доллара за тысячу кубометров (+1,5%). Ценовой максимум составил 496,6 доллара (+8%), ценовой минимум – 466,4 доллара (+1,4%). Последние фьючерсы торговались по 491,9 доллара (+7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 459,9 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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европа, газ, цены
Экономика, ЕВРОПА, Газ, цены
В Европе резко выросли цены на газ
ICE: цены на газ в Европе выросли на 7%, до $492
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг поднялись на 7% – до 492 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 466,6 доллара за тысячу кубометров (+1,5%). Ценовой максимум составил 496,6 доллара (+8%), ценовой минимум – 466,4 доллара (+1,4%). Последние фьючерсы торговались по 491,9 доллара (+7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 459,9 доллара за тысячу кубометров.
Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Цены на газ в Европе выросли на 3%