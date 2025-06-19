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"Газпром" уверенно идет к 100% возможной сетевой газификации к 2030 году
"Газпром" уверенно идет к 100% возможной сетевой газификации к 2030 году - 19.06.2025, ПРАЙМ
"Газпром" уверенно идет к 100% возможной сетевой газификации к 2030 году
Внутренний рынок для "Газпрома" приоритетен, компания уверенно движется к 100% возможной сетевой газификации к 2030 году, сообщил зампредседателя правления -... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T09:26+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Внутренний рынок для "Газпрома" приоритетен, компания уверенно движется к 100% возможной сетевой газификации к 2030 году, сообщил зампредседателя правления - начальник департамента (перспективное развитие) "Газпрома" Олег Аксютин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме. "Приоритетными для "Газпрома" останется внутренний рынок, наша компания является гарантом энергетической безопасности нашей страны… "Газпром" уверенно движется к цели достижения 100% технически возможного уровня сетевой газификации к 2030 году", - отметил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, Газ, РОССИЯ, Газпром
"Газпром" уверенно идет к 100% возможной сетевой газификации к 2030 году
Аксютин: "Газпром" уверенно движется к 100% возможной сетевой газификации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Внутренний рынок для "Газпрома" приоритетен, компания уверенно движется к 100% возможной сетевой газификации к 2030 году, сообщил зампредседателя правления - начальник департамента (перспективное развитие) "Газпрома" Олег Аксютин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
"Приоритетными для "Газпрома" останется внутренний рынок, наша компания является гарантом энергетической безопасности нашей страны… "Газпром" уверенно движется к цели достижения 100% технически возможного уровня сетевой газификации к 2030 году", - отметил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
"Газпром" сможет потребовать от Словакии 16 млрд евро в случае решения ЕК