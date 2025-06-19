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"Газпром" регулярно поставляет по "Силе Сибири" больше контрактных объемов - 19.06.2025, ПРАЙМ
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"Газпром" регулярно поставляет по "Силе Сибири" больше контрактных объемов
"Газпром" регулярно поставляет по "Силе Сибири" больше контрактных объемов - 19.06.2025, ПРАЙМ
"Газпром" регулярно поставляет по "Силе Сибири" больше контрактных объемов
"Газпром" по заявкам из Китая регулярно поставляет по "Силе Сибири" больше контрактных объемов газа в суточном разрезе, сообщил зампредседателя правления —... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T10:02+0300
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газ
россия
газпром
газопровод "сила сибири"
китай
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. "Газпром" по заявкам из Китая регулярно поставляет по "Силе Сибири" больше контрактных объемов газа в суточном разрезе, сообщил зампредседателя правления — начальник департамента (перспективное развитие) "Газпрома" Олег Аксютин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме. "Тридцать восемь миллиардов кубометров газа в год (по "Силе Сибири" – ред.) – это почти 100 миллионов кубометров газа в сутки. По заявкам китайских потребителей уже можно сказать, что регулярно поставки осуществляются выше тех контрактов (контрактных объемов – ред.), обязательных в суточном разрезе", – сказал он. Поставки газа из России в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между компаниями "Газпром" и CNPC. Ежегодно, начиная с 2020 года, поставки идут с превышением годовых контрактных обязательств "Газпрома". 1 декабря 2024 года – по просьбе китайских партнеров на месяц раньше изначального срока – суточные поставки по газопроводу "Сила Сибири" были выведены на максимальный контрактный уровень. По итогам прошлого года прирост трубопроводных поставок "Газпрома" превысил 35% и обеспечил покрытие около четверти дополнительного спроса на газ в Китае. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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газ, россия, газпром, газопровод "сила сибири", китай
ПМЭФ-2025, Газ, РОССИЯ, Газпром, Газопровод "Сила Сибири", КИТАЙ
10:02 19.06.2025 (обновлено: 10:03 19.06.2025)
 
"Газпром" регулярно поставляет по "Силе Сибири" больше контрактных объемов

Аксютин: "Газпром" поставляет по заявкам из КНР почти 100 млн кубометров газа в сутки

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© Фото : ПАО «Газпром»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. "Газпром" по заявкам из Китая регулярно поставляет по "Силе Сибири" больше контрактных объемов газа в суточном разрезе, сообщил зампредседателя правления — начальник департамента (перспективное развитие) "Газпрома" Олег Аксютин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
"Тридцать восемь миллиардов кубометров газа в год (по "Силе Сибири" – ред.) – это почти 100 миллионов кубометров газа в сутки. По заявкам китайских потребителей уже можно сказать, что регулярно поставки осуществляются выше тех контрактов (контрактных объемов – ред.), обязательных в суточном разрезе", – сказал он.
Поставки газа из России в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между компаниями "Газпром" и CNPC. Ежегодно, начиная с 2020 года, поставки идут с превышением годовых контрактных обязательств "Газпрома".
1 декабря 2024 года – по просьбе китайских партнеров на месяц раньше изначального срока – суточные поставки по газопроводу "Сила Сибири" были выведены на максимальный контрактный уровень.
По итогам прошлого года прирост трубопроводных поставок "Газпрома" превысил 35% и обеспечил покрытие около четверти дополнительного спроса на газ в Китае.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Стенд с логотипом компании Газпром - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
"Газпром" уверенно идет к 100% возможной сетевой газификации к 2030 году
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ПМЭФ-2025ГазРОССИЯГазпромГазопровод "Сила Сибири"КИТАЙ
 
 
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