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В Германии предупредили о последствиях отказа от российского газа
В Германии предупредили о последствиях отказа от российского газа - 19.06.2025, ПРАЙМ
В Германии предупредили о последствиях отказа от российского газа
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Экономика Германии, опирающаяся на малые и средние предприятия, будет уничтожена, если в Евросоюзе решат навсегда отказаться | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T06:15+0300
2025-06-19T06:15+0300
2025-06-19T06:15+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Экономика Германии, опирающаяся на малые и средние предприятия, будет уничтожена, если в Евросоюзе решат навсегда отказаться от импорта газа из России, предупредил в интервью РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен представил предложения Еврокомиссии по полному отказу к концу 2027 года от топлива из России, включая природный газ и СПГ. Ожидается, что новые контракты на поставку запретят заключать уже с конца 2025 года.
"В случае полного запрета ЕС на импорт российского газа нашей экономике настанет конец. Мы потеряли бы много рабочих мест и отраслей промышленности, особенно среди малых и средних предприятий, которые не могут закупать газ в Катаре или США. Они останутся без поставок газа, или он будет слишком дорогим, и тогда компании просто закроются", - сказал собеседник агентства на полях ПМЭФ.
Он полагает, что крупные производства, вероятно, смогут найти выход из такой ситуации, но небольшие, которые составляют большинство компаний в Германии, нет.
"На кону хребет немецкой промышленности, и люди будут винить канцлера Фридриха Мерца, а не его предшественника Олафа Шольца", - добавил политик.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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газ, германия, катар, сша, фридрих мерц, олаф шольц, ес
Газ, Энергетика, Экономика, ГЕРМАНИЯ, КАТАР, США, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, ЕС
В Германии предупредили о последствиях отказа от российского газа
Глава Немецкого совета за конституцию Нимайер: Германия останется без газа из России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Экономика Германии, опирающаяся на малые и средние предприятия, будет уничтожена, если в Евросоюзе решат навсегда отказаться от импорта газа из России, предупредил в интервью РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен представил предложения Еврокомиссии по полному отказу к концу 2027 года от топлива из России, включая природный газ и СПГ. Ожидается, что новые контракты на поставку запретят заключать уже с конца 2025 года.
"В случае полного запрета ЕС на импорт российского газа нашей экономике настанет конец. Мы потеряли бы много рабочих мест и отраслей промышленности, особенно среди малых и средних предприятий, которые не могут закупать газ в Катаре или США. Они останутся без поставок газа, или он будет слишком дорогим, и тогда компании просто закроются", - сказал собеседник агентства на полях ПМЭФ.
Он полагает, что крупные производства, вероятно, смогут найти выход из такой ситуации, но небольшие, которые составляют большинство компаний в Германии, нет.
"На кону хребет немецкой промышленности, и люди будут винить канцлера Фридриха Мерца, а не его предшественника Олафа Шольца", - добавил политик.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.