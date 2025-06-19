https://1prime.ru/20250619/goznak-858660918.html

Гознак на ПМЭФ подтвердил лидирующие позиции по взаимодействию с МСП

Гознак на ПМЭФ подтвердил лидирующие позиции по взаимодействию с МСП - 19.06.2025, ПРАЙМ

Гознак на ПМЭФ подтвердил лидирующие позиции по взаимодействию с МСП

Замгендиректора АО "Гознак" по маркетингу и стратегии Георгий Корнилов получил награду Федеральной корпорации малого и среднего предпринимательства как один из... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T12:27+0300

2025-06-19T12:27+0300

2025-06-19T12:31+0300

гознак

россия

мсп

награждение

награда

пмэф-2025

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858660165_0:77:900:583_1920x0_80_0_0_0603d2def1be21bc94419a2c2df1b5ed.jpg

МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Замгендиректора АО "Гознак" по маркетингу и стратегии Георгий Корнилов получил награду Федеральной корпорации малого и среднего предпринимательства как один из крупнейших госзаказчиков у субъектов МСП. Награждение состоялось на панельной дискуссии "Госкомпании как драйвер роста малого и среднего бизнеса" в рамках деловой программы ПМЭФ.Развитие малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений в экономической политике государства, и именно госкомпании обеспечивают постоянный, возрастающий спрос на продукцию и услуги малого бизнеса, отмечалось в ходе церемонии награждения. За 10 лет с момент вступления в силу ФЗ №223 от 2011 года проделана серьезная работа по формированию эффективного рынка.В 2024 году емкость рынка сбыта для МСП составила 9,6 триллиона рублей. Поставщиками стали более 226 тысяч малых и средних предприятий. Доля АО "Гознак" составила более 22 миллиардов рублей.Среди других лидеров рейтинга – крупнейшие корпорации и компании Российской Федерации – ОАО "РЖД", ПАО "Русгидро", ПАО "Газпром", ПАО "Алроса", Госкорпорация "Росатом", ПАО "Банк ПСБ", ПАО "Банк ВТБ" и АО "Россельхозбанк".

https://1prime.ru/20250603/kornilov-858137345.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

гознак, россия, мсп, награждение, награда