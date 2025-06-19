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Гознак на ПМЭФ подтвердил лидирующие позиции по взаимодействию с МСП
Гознак на ПМЭФ подтвердил лидирующие позиции по взаимодействию с МСП - 19.06.2025, ПРАЙМ
Гознак на ПМЭФ подтвердил лидирующие позиции по взаимодействию с МСП
Замгендиректора АО "Гознак" по маркетингу и стратегии Георгий Корнилов получил награду Федеральной корпорации малого и среднего предпринимательства как один из... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T12:27+0300
2025-06-19T12:27+0300
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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Замгендиректора АО "Гознак" по маркетингу и стратегии Георгий Корнилов получил награду Федеральной корпорации малого и среднего предпринимательства как один из крупнейших госзаказчиков у субъектов МСП. Награждение состоялось на панельной дискуссии "Госкомпании как драйвер роста малого и среднего бизнеса" в рамках деловой программы ПМЭФ.Развитие малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений в экономической политике государства, и именно госкомпании обеспечивают постоянный, возрастающий спрос на продукцию и услуги малого бизнеса, отмечалось в ходе церемонии награждения. За 10 лет с момент вступления в силу ФЗ №223 от 2011 года проделана серьезная работа по формированию эффективного рынка.В 2024 году емкость рынка сбыта для МСП составила 9,6 триллиона рублей. Поставщиками стали более 226 тысяч малых и средних предприятий. Доля АО "Гознак" составила более 22 миллиардов рублей.Среди других лидеров рейтинга – крупнейшие корпорации и компании Российской Федерации – ОАО "РЖД", ПАО "Русгидро", ПАО "Газпром", ПАО "Алроса", Госкорпорация "Росатом", ПАО "Банк ПСБ", ПАО "Банк ВТБ" и АО "Россельхозбанк".
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гознак, россия, мсп, награждение, награда
Гознак, РОССИЯ, МСП, Награждение, награда, ПМЭФ-2025
Гознак на ПМЭФ подтвердил лидирующие позиции по взаимодействию с МСП
Гознак на ПМЭФ получил награду как один из крупнейших госзаказчиков у субъектов МСП
МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Замгендиректора АО "Гознак" по маркетингу и стратегии Георгий Корнилов получил награду Федеральной корпорации малого и среднего предпринимательства как один из крупнейших госзаказчиков у субъектов МСП. Награждение состоялось на панельной дискуссии "Госкомпании как драйвер роста малого и среднего бизнеса" в рамках деловой программы ПМЭФ.
Георгий Корнилов: Гознак выбирает тренд на цифровизацию
Развитие малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений в экономической политике государства, и именно госкомпании обеспечивают постоянный, возрастающий спрос на продукцию и услуги малого бизнеса, отмечалось в ходе церемонии награждения. За 10 лет с момент вступления в силу ФЗ №223 от 2011 года проделана серьезная работа по формированию эффективного рынка.
В 2024 году емкость рынка сбыта для МСП составила 9,6 триллиона рублей. Поставщиками стали более 226 тысяч малых и средних предприятий. Доля АО "Гознак" составила более 22 миллиардов рублей.
Среди других лидеров рейтинга – крупнейшие корпорации и компании Российской Федерации – ОАО "РЖД", ПАО "Русгидро", ПАО "Газпром", ПАО "Алроса", Госкорпорация "Росатом", ПАО "Банк ПСБ", ПАО "Банк ВТБ" и АО "Россельхозбанк".