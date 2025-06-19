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"Гознак" и Петербургская биржа создают новую площадку для торговли золотом

"Гознак" и Петербургская биржа создают новую площадку для торговли золотом - 19.06.2025, ПРАЙМ

"Гознак" и Петербургская биржа создают новую площадку для торговли золотом

АО "Гознак" и Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа создают новую площадку по торговле физическим золотом. Соответствующее соглашение стороны подписали в... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T17:39+0300

2025-06-19T17:39+0300

2025-06-19T17:39+0300

гознак

санкт-петербургская биржа

золото

биржевые цены на золото

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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. АО "Гознак" и Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа создают новую площадку по торговле физическим золотом. Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.Согласно документу, биржа с помощью своей инфраструктуры организует торговлю а "Гознак" выступает в качестве кастодиана, оказывая услуги по хранению, администрированию и расчетам в ходе сделок.Подписи под соглашением поставили генеральный директор АО Гознак Аркадий Трачук и президент АО Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа Игорь Артемьев."В совместной работе мы сможем поднять значимость золота как важного инвестиционного инструмента, а также использовать наш опыт кастодиального хранения, выступая в роли ответственного кастодиала биржи драгоценных металлов. Вместе мы создадим еще одну точку привлекательности золота для инвесторов, удобную для потенциальных покупателей", - заявил Трачук на церемонии подписания."Биржа возрождается, и сейчас наконец мы стали достаточно большими, чтобы работать с драгоценными металлами – золотом, платиной, а также культурными ценностями. "Гознак" - это история России, история Санкт-Петербурга. Мы рады, что коллеги со своим опытом, серьезным подходом и традициями окажут нам в этом содействие. Впереди очень много работы, мы только начинаем", - отметил Игорь Артемьев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

гознак, санкт-петербургская биржа, золото, биржевые цены на золото