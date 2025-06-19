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"Гознак" и ПСБ расширят цифровые каналы продажи золота

"Гознак" и ПСБ расширят цифровые каналы продажи золота - 19.06.2025, ПРАЙМ

"Гознак" и ПСБ расширят цифровые каналы продажи золота

АО "Гознак" и Промсвязьбанк (ПСБ) договорились о расширении сотрудничества по развитию инфраструктуры инвестиций в драгоценные металлы для населения. Документ... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T19:08+0300

2025-06-19T19:08+0300

2025-06-19T19:08+0300

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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. АО "Гознак" и Промсвязьбанк (ПСБ) договорились о расширении сотрудничества по развитию инфраструктуры инвестиций в драгоценные металлы для населения. Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук.В рамках соглашения стороны договорились о создании совместных программ лояльности для частных инвесторов, а также о развитии каналов покупки драгоценных металлов для клиентов ПСБ на специальных условиях, в том числе через мобильное приложение "Гознака". Это позволит увеличить объемы торговых операций с инвестиционными монетами и золотыми слитками. Еще одним направлением сотрудничества станет комплексное банковское обслуживание сотрудников "Гознака"."Это расширение цифрового канала продаж. В том числе, наши продукты будут представлены в банковском приложении ПСБ, и мы, конечно, будем рады клиентам, которые оттуда придут. В свою очередь, мы будем предлагать продукты ПСБ нашим клиентам", - пояснил Аркадий Трачук.По его словам, расширения сотрудничества сделает вложения в золото еще более доступными и комфортными для клиентов ПСБ, а "Гознаку" позволит нарастить клиентскую базу."Мы обслуживаем миллионы россиян во всех регионах страны и заинтересованы в развитии доступной финансовой инфраструктуры. Выстраивание удобной и надежной схемы инвестиций в золотые активы позволит масштабировать эту работу", – отметил Петр Фрадков.

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гознак, псб, золото, биржевые цены на золото