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Гросси может принять участие в марафоне Российского общества "Знание"
Гросси может принять участие в марафоне Российского общества "Знание" - 19.06.2025, ПРАЙМ
Гросси может принять участие в марафоне Российского общества "Знание"
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может принять участие в марафоне Российского общества "Знание". Об этом в беседе с агентством РИА Новости на полях ПМЭФ заявил | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T11:02+0300
2025-06-19T11:02+0300
2025-06-19T11:02+0300
энергетика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может принять участие в марафоне Российского общества "Знание". Об этом в беседе с агентством РИА Новости на полях ПМЭФ заявил глава организации Максим Древаль. Марафон "Знание.Первые" будет посвящен 80-летию атомной промышленности. "Что касается Рафаэля Гросси - сегодня я бы не стал исключать возможность его участия в нашем тематическом федеральном марафоне, который в этот раз мы делаем совместно с "Росатомом", - сказал Древаль. Он добавил, что Гросси обладает большим опытом и знаниями, и ему точно есть о чем рассказать подрастающим поколениям. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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рафаэль гросси, магатэ, росатом
Энергетика, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Росатом
Гросси может принять участие в марафоне Российского общества "Знание"
Древаль: Рафаэль Гросси может принять участие в марафоне общества "Знание"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может принять участие в марафоне Российского общества "Знание". Об этом в беседе с агентством РИА Новости на полях ПМЭФ заявил глава организации Максим Древаль.
Марафон "Знание.Первые" будет посвящен 80-летию атомной промышленности.
"Что касается Рафаэля Гросси - сегодня я бы не стал исключать возможность его участия в нашем тематическом федеральном марафоне, который в этот раз мы делаем совместно с "Росатомом", - сказал Древаль.
Он добавил, что Гросси обладает большим опытом и знаниями, и ему точно есть о чем рассказать подрастающим поколениям.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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