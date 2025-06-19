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Гросси может принять участие в марафоне Российского общества "Знание"

Гросси может принять участие в марафоне Российского общества "Знание" - 19.06.2025, ПРАЙМ

Гросси может принять участие в марафоне Российского общества "Знание"

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может принять участие в марафоне Российского общества "Знание". Об этом в беседе с агентством РИА Новости на полях ПМЭФ заявил | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T11:02+0300

2025-06-19T11:02+0300

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энергетика

рафаэль гросси

магатэ

росатом

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может принять участие в марафоне Российского общества "Знание". Об этом в беседе с агентством РИА Новости на полях ПМЭФ заявил глава организации Максим Древаль. Марафон "Знание.Первые" будет посвящен 80-летию атомной промышленности. "Что касается Рафаэля Гросси - сегодня я бы не стал исключать возможность его участия в нашем тематическом федеральном марафоне, который в этот раз мы делаем совместно с "Росатомом", - сказал Древаль. Он добавил, что Гросси обладает большим опытом и знаниями, и ему точно есть о чем рассказать подрастающим поколениям. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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