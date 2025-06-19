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Иран планирует засудить главу МАГАТЭ - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Иран планирует засудить главу МАГАТЭ
Иран планирует засудить главу МАГАТЭ - 19.06.2025, ПРАЙМ
Иран планирует засудить главу МАГАТЭ
Иран намерен предпринять юридические шаги в ответ на бездействие гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в связи с... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T21:19+0300
2025-06-19T21:19+0300
иран
рафаэль гросси
магатэ
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ТЕГЕРАН, 19 июн - ПРАЙМ. Иран намерен предпринять юридические шаги в ответ на бездействие гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в связи с ударами Израиля по ядерным объектам исламской республики, следует из письма гендиректору МАГАТЭ от главы Организации по атомной энергии Ирана Мохаммада Эслами. "Необходимо выполнить ваши же правовые обязанности, немедленно прекратив свое бездействие и осудив агрессию израильского режима, которые противоречат всем нормам международного права . Очевидно, что Иран примет необходимые меры для защиты своих суверенных прав и предпримет соответствующие юридические шаги, в особенности в отношении бездействия с вашей стороны", - говорится в письме, которое приводит иранское госагентство Fars. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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иран, рафаэль гросси, магатэ
ИРАН, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
21:19 19.06.2025
 
Иран планирует засудить главу МАГАТЭ

AEOI: Иран намерен предпринять юридические шаги против главы МАГАТЭ Гросси

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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ТЕГЕРАН, 19 июн - ПРАЙМ. Иран намерен предпринять юридические шаги в ответ на бездействие гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в связи с ударами Израиля по ядерным объектам исламской республики, следует из письма гендиректору МАГАТЭ от главы Организации по атомной энергии Ирана Мохаммада Эслами.
"Необходимо выполнить ваши же правовые обязанности, немедленно прекратив свое бездействие и осудив агрессию израильского режима, которые противоречат всем нормам международного права . Очевидно, что Иран примет необходимые меры для защиты своих суверенных прав и предпримет соответствующие юридические шаги, в особенности в отношении бездействия с вашей стороны", - говорится в письме, которое приводит иранское госагентство Fars.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
Гросси сообщил о загрязнении ядерного объекта в Иране альфа-частицами
13 июня, 18:23
 
ИРАНРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
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