https://1prime.ru/20250619/ii-858664200.html
Глава Сбербанка рассказал, как государство может помочь во внедрении ИИ
Глава Сбербанка рассказал, как государство может помочь во внедрении ИИ - 19.06.2025, ПРАЙМ
Глава Сбербанка рассказал, как государство может помочь во внедрении ИИ
Помощь государства во внедрении технологий ИИ критически важна - например, необходимо субсидировать науку, заявил глава Сбербанка Герман Греф на ПМЭФ-2025. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T12:32+0300
2025-06-19T12:32+0300
2025-06-19T12:32+0300
пмэф-2025
сбербанк
технологии
финансы
герман греф
ии
развитие ии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910123_0:393:2940:2047_1920x0_80_0_0_0812e112df4ddcb81516c647fc51a9db.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Помощь государства во внедрении технологий ИИ критически важна - например, необходимо субсидировать науку, заявил глава Сбербанка Герман Греф на ПМЭФ-2025. "Помощь государства необходима. Эта технология затронет все сферы государственной деятельности, нужно помогать внедрять ИИ. Необходимо субсидировать науку и научные учреждения, которые занимаются научными разработками. Роль государства здесь критично важна - от инвестиций до образования", - сказал он на сессии "Искусственный интеллект: от обсуждения к внедрению". При этом Греф отметил, что большие компании, вроде "Сбера" и "Яндекса", вполне справляются самостоятельно. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250619/moshenniki-858662825.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910123_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_157884d5bb213d08eadcc157d112f50d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк, технологии, финансы, герман греф, ии, развитие ии
ПМЭФ-2025, Сбербанк, Технологии, Финансы, Герман Греф, ИИ, развитие ИИ
Глава Сбербанка рассказал, как государство может помочь во внедрении ИИ
Греф: государство может помочь во внедрении ИИ инвестициями в сферу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Помощь государства во внедрении технологий ИИ критически важна - например, необходимо субсидировать науку, заявил глава Сбербанка Герман Греф на ПМЭФ-2025.
"Помощь государства необходима. Эта технология затронет все сферы государственной деятельности, нужно помогать внедрять ИИ. Необходимо субсидировать науку и научные учреждения, которые занимаются научными разработками. Роль государства здесь критично важна - от инвестиций до образования", - сказал он на сессии "Искусственный интеллект: от обсуждения к внедрению".
При этом Греф отметил, что большие компании, вроде "Сбера" и "Яндекса", вполне справляются самостоятельно.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Сбербанк выяснил, сколько человек ежедневно становятся жертвами мошенников