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Глава Сбербанка рассказал, как государство может помочь во внедрении ИИ - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Глава Сбербанка рассказал, как государство может помочь во внедрении ИИ
Глава Сбербанка рассказал, как государство может помочь во внедрении ИИ - 19.06.2025, ПРАЙМ
Глава Сбербанка рассказал, как государство может помочь во внедрении ИИ
Помощь государства во внедрении технологий ИИ критически важна - например, необходимо субсидировать науку, заявил глава Сбербанка Герман Греф на ПМЭФ-2025. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T12:32+0300
2025-06-19T12:32+0300
пмэф-2025
сбербанк
технологии
финансы
герман греф
ии
развитие ии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Помощь государства во внедрении технологий ИИ критически важна - например, необходимо субсидировать науку, заявил глава Сбербанка Герман Греф на ПМЭФ-2025. "Помощь государства необходима. Эта технология затронет все сферы государственной деятельности, нужно помогать внедрять ИИ. Необходимо субсидировать науку и научные учреждения, которые занимаются научными разработками. Роль государства здесь критично важна - от инвестиций до образования", - сказал он на сессии "Искусственный интеллект: от обсуждения к внедрению". При этом Греф отметил, что большие компании, вроде "Сбера" и "Яндекса", вполне справляются самостоятельно. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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сбербанк, технологии, финансы, герман греф, ии, развитие ии
ПМЭФ-2025, Сбербанк, Технологии, Финансы, Герман Греф, ИИ, развитие ИИ
12:32 19.06.2025
 
Глава Сбербанка рассказал, как государство может помочь во внедрении ИИ

Греф: государство может помочь во внедрении ИИ инвестициями в сферу

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Помощь государства во внедрении технологий ИИ критически важна - например, необходимо субсидировать науку, заявил глава Сбербанка Герман Греф на ПМЭФ-2025.
"Помощь государства необходима. Эта технология затронет все сферы государственной деятельности, нужно помогать внедрять ИИ. Необходимо субсидировать науку и научные учреждения, которые занимаются научными разработками. Роль государства здесь критично важна - от инвестиций до образования", - сказал он на сессии "Искусственный интеллект: от обсуждения к внедрению".
При этом Греф отметил, что большие компании, вроде "Сбера" и "Яндекса", вполне справляются самостоятельно.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025СбербанкТехнологииФинансыГерман ГрефИИразвитие ИИ
 
 
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