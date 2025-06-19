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Глава Сбербанка рассказал, как государство может помочь во внедрении ИИ

Глава Сбербанка рассказал, как государство может помочь во внедрении ИИ - 19.06.2025, ПРАЙМ

Глава Сбербанка рассказал, как государство может помочь во внедрении ИИ

Помощь государства во внедрении технологий ИИ критически важна - например, необходимо субсидировать науку, заявил глава Сбербанка Герман Греф на ПМЭФ-2025. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T12:32+0300

2025-06-19T12:32+0300

2025-06-19T12:32+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Помощь государства во внедрении технологий ИИ критически важна - например, необходимо субсидировать науку, заявил глава Сбербанка Герман Греф на ПМЭФ-2025. "Помощь государства необходима. Эта технология затронет все сферы государственной деятельности, нужно помогать внедрять ИИ. Необходимо субсидировать науку и научные учреждения, которые занимаются научными разработками. Роль государства здесь критично важна - от инвестиций до образования", - сказал он на сессии "Искусственный интеллект: от обсуждения к внедрению". При этом Греф отметил, что большие компании, вроде "Сбера" и "Яндекса", вполне справляются самостоятельно. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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сбербанк, технологии, финансы, герман греф, ии, развитие ии