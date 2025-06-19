Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы снижаются в четверг - 19.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250619/indeksy-858660188.html
Фондовые индексы Европы снижаются в четверг
Фондовые индексы Европы снижаются в четверг - 19.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снижаются в четверг
Основные фондовые индексы Европы опускаются в четверг в преддверии итогов июньского заседания Банка Англии, свидетельствуют данные торгов. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T11:37+0300
2025-06-19T11:37+0300
экономика
рынок
торги
индексы
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/75772/56/757725655_0:75:1024:651_1920x0_80_0_0_80db53bdd6df71ac65432939769effb8.jpg
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы опускаются в четверг в преддверии итогов июньского заседания Банка Англии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.27 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,41%, до 8 806,97 пункта, французский CAC 40 - на 0,77%, до 7 597,39 пункта, немецкий индекс DAX - на 0,63%, до 23 195,24 пункта. В четверг будут обнародованы решения по денежно-кредитной политике Банка Англии по итогам заседания. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 4,25% после майского снижения. "У Банка Англии есть все основания придерживаться постепенного и осторожного подхода. Показатели могут быть как хорошими, так и плохими, при этом их недостаточно, чтобы ожидать существенных изменений", - цитирует агентство Блумберг главного экономиста по Великобритании UBS Global Wealth Management Дина Тернера (Dean Turner).
https://1prime.ru/20250619/atr-858647145.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75772/56/757725655_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_519f88cbaeae93046843e10c4f7cc51b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, европа
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ЕВРОПА
11:37 19.06.2025
 
Фондовые индексы Европы снижаются в четверг

Фондовые индексы Европы снижаются в ожидании итогов заседания Банка Англии

© flickr.com / Metro CentricСкульптуры быка и медведя перед Франкфуртской фондовой биржей
Скульптуры быка и медведя перед Франкфуртской фондовой биржей - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© flickr.com / Metro Centric
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы опускаются в четверг в преддверии итогов июньского заседания Банка Англии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.27 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,41%, до 8 806,97 пункта, французский CAC 40 - на 0,77%, до 7 597,39 пункта, немецкий индекс DAX - на 0,63%, до 23 195,24 пункта.
В четверг будут обнародованы решения по денежно-кредитной политике Банка Англии по итогам заседания. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 4,25% после майского снижения.
"У Банка Англии есть все основания придерживаться постепенного и осторожного подхода. Показатели могут быть как хорошими, так и плохими, при этом их недостаточно, чтобы ожидать существенных изменений", - цитирует агентство Блумберг главного экономиста по Великобритании UBS Global Wealth Management Дина Тернера (Dean Turner).
Биржи АТР
Фондовые индексы АТР в основном опускаются в четверг
08:07
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала