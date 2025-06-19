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Фондовые индексы Европы снижаются в четверг

Фондовые индексы Европы снижаются в четверг - 19.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы снижаются в четверг

Основные фондовые индексы Европы опускаются в четверг в преддверии итогов июньского заседания Банка Англии, свидетельствуют данные торгов. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T11:37+0300

2025-06-19T11:37+0300

2025-06-19T11:37+0300

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы опускаются в четверг в преддверии итогов июньского заседания Банка Англии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.27 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,41%, до 8 806,97 пункта, французский CAC 40 - на 0,77%, до 7 597,39 пункта, немецкий индекс DAX - на 0,63%, до 23 195,24 пункта. В четверг будут обнародованы решения по денежно-кредитной политике Банка Англии по итогам заседания. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 4,25% после майского снижения. "У Банка Англии есть все основания придерживаться постепенного и осторожного подхода. Показатели могут быть как хорошими, так и плохими, при этом их недостаточно, чтобы ожидать существенных изменений", - цитирует агентство Блумберг главного экономиста по Великобритании UBS Global Wealth Management Дина Тернера (Dean Turner).

https://1prime.ru/20250619/atr-858647145.html

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рынок, торги, индексы, европа