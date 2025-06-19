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Фондовые индексы Европы завершили торги в минусе
Фондовые индексы Европы завершили торги в минусе - 19.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы завершили торги в минусе
Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга в минусе на фоне роста цен на нефть, которые оказали давление на акции авиаперевозчиков,... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T20:02+0300
2025-06-19T20:02+0300
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экономика
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фондовые индексы
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга в минусе на фоне роста цен на нефть, которые оказали давление на акции авиаперевозчиков, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитика. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,58% - до 8 791,8 пункта, французский CAC 40 - на 1,34%, до 7 553,45 пункта, немецкий DAX - на 1,12%, до 23 057,38 пункта. Цены на нефть растут в четверг более чем на 2%, в ходе торгов стоимость Brent впервые с конца января поднималась выше 79 долларов за баррель. По словам главы отдела распределения активов Coutts Лилиан Човин (Lilian Chovin), это оказывает давление на европейский сектор путешествий. Так, бумаги авиакомпаний EasyJet, Lufthansa и Ryanair подешевели на 3%, 2% и 2,6% соответственно. "Когда цены на энергоносители растут, вы видите определенный отказ от риска, и это то, что мы наблюдаем в европейских акциях", - цитирует Човин агентство Рейтер. Трейдеры в четверг также оценивали итоги заседания Банка Англии. Британский центробанк ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 4,25% годовых. Регулятор отметил, что инфляция за последние два года значительно замедлилась, а ограничительная монетарная политика стабилизировала долгосрочные инфляционные ожидания.
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европа, фондовые индексы, снижение
Экономика, ЕВРОПА, фондовые индексы, снижение
Фондовые индексы Европы завершили торги в минусе
Данные торгов: фондовые индексы Европы снизились на фоне дорожающей нефти
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга в минусе на фоне роста цен на нефть, которые оказали давление на акции авиаперевозчиков, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитика.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,58% - до 8 791,8 пункта, французский CAC 40 - на 1,34%, до 7 553,45 пункта, немецкий DAX - на 1,12%, до 23 057,38 пункта.
Цены на нефть растут в четверг более чем на 2%, в ходе торгов стоимость Brent впервые с конца января поднималась выше 79 долларов за баррель. По словам главы отдела распределения активов Coutts Лилиан Човин (Lilian Chovin), это оказывает давление на европейский сектор путешествий. Так, бумаги авиакомпаний EasyJet, Lufthansa и Ryanair подешевели на 3%, 2% и 2,6% соответственно.
"Когда цены на энергоносители растут, вы видите определенный отказ от риска, и это то, что мы наблюдаем в европейских акциях", - цитирует Човин агентство Рейтер.
Трейдеры в четверг также оценивали итоги заседания Банка Англии. Британский центробанк ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 4,25% годовых. Регулятор отметил, что инфляция за последние два года значительно замедлилась, а ограничительная монетарная политика стабилизировала долгосрочные инфляционные ожидания.
Фондовые индексы США замедлили рост