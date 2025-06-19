Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Внешнеторговый оборот Москвы с Индией составил более 38 миллиардов долларов - 19.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920ПМЭФ-2025
https://1prime.ru/20250619/indiya-858678025.html
Внешнеторговый оборот Москвы с Индией составил более 38 миллиардов долларов
Внешнеторговый оборот Москвы с Индией составил более 38 миллиардов долларов - 19.06.2025, ПРАЙМ
Внешнеторговый оборот Москвы с Индией составил более 38 миллиардов долларов
Внешнеторговый оборот Москвы с Индией составил более 38 миллиардов долларов в 2024 году, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T16:23+0300
2025-06-19T16:23+0300
пмэф-2025
россия
москва
индия
торговый оборот
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Внешнеторговый оборот Москвы с Индией составил более 38 миллиардов долларов в 2024 году, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин, выступая модератором на ПМЭФ. "Мы как правительство Москвы тоже видим положительную тенденцию роста внешнеторговых связей резидентов столицы России с индийскими партнерами. Только внешнеторговый оборот Москвы составил более 38 миллиардов долларов в прошлом году", - сказал Черемин в ходе бизнес-диалога "Россия - Индия". Он отметил, что у России с Индией существует особое привилегированное стратегическое партнерство. Внешнеэкономический оборот между двумя странами в прошлом году достиг почти 70 миллиардов долларов. "Вы знаете, что идет активная подготовка к визиту президента Российской Федерации в Индию, и мы надеемся, что он придаст новый импульс углублению нашего не только внешнеторгового, но и технологического, культурного и гуманитарного сотрудничества", - добавил Черёмин. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250619/novak-858671824.html
москва
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_04b9250b50880e29f8c83afa4301cf2a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, индия, торговый оборот
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, МОСКВА, ИНДИЯ, торговый оборот
16:23 19.06.2025
 
Внешнеторговый оборот Москвы с Индией составил более 38 миллиардов долларов

Черемин: внешнеторговый оборот Москвы с Индией составил более 38 млрд долларов в 2024 году

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Внешнеторговый оборот Москвы с Индией составил более 38 миллиардов долларов в 2024 году, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин, выступая модератором на ПМЭФ.
"Мы как правительство Москвы тоже видим положительную тенденцию роста внешнеторговых связей резидентов столицы России с индийскими партнерами. Только внешнеторговый оборот Москвы составил более 38 миллиардов долларов в прошлом году", - сказал Черемин в ходе бизнес-диалога "Россия - Индия".
Он отметил, что у России с Индией существует особое привилегированное стратегическое партнерство. Внешнеэкономический оборот между двумя странами в прошлом году достиг почти 70 миллиардов долларов.
"Вы знаете, что идет активная подготовка к визиту президента Российской Федерации в Индию, и мы надеемся, что он придаст новый импульс углублению нашего не только внешнеторгового, но и технологического, культурного и гуманитарного сотрудничества", - добавил Черёмин.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
Россия и Саудовская Аравия нарастили торговый оборот почти в четыре раза
14:36
 
ПМЭФ-2025РОССИЯМОСКВАИНДИЯторговый оборот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала