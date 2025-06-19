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Внешнеторговый оборот Москвы с Индией составил более 38 миллиардов долларов
Внешнеторговый оборот Москвы с Индией составил более 38 миллиардов долларов - 19.06.2025, ПРАЙМ
Внешнеторговый оборот Москвы с Индией составил более 38 миллиардов долларов
Внешнеторговый оборот Москвы с Индией составил более 38 миллиардов долларов в 2024 году, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного... | 19.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Внешнеторговый оборот Москвы с Индией составил более 38 миллиардов долларов в 2024 году, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин, выступая модератором на ПМЭФ. "Мы как правительство Москвы тоже видим положительную тенденцию роста внешнеторговых связей резидентов столицы России с индийскими партнерами. Только внешнеторговый оборот Москвы составил более 38 миллиардов долларов в прошлом году", - сказал Черемин в ходе бизнес-диалога "Россия - Индия". Он отметил, что у России с Индией существует особое привилегированное стратегическое партнерство. Внешнеэкономический оборот между двумя странами в прошлом году достиг почти 70 миллиардов долларов. "Вы знаете, что идет активная подготовка к визиту президента Российской Федерации в Индию, и мы надеемся, что он придаст новый импульс углублению нашего не только внешнеторгового, но и технологического, культурного и гуманитарного сотрудничества", - добавил Черёмин. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, РОССИЯ, МОСКВА, ИНДИЯ, торговый оборот
Внешнеторговый оборот Москвы с Индией составил более 38 миллиардов долларов
Черемин: внешнеторговый оборот Москвы с Индией составил более 38 млрд долларов в 2024 году
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Внешнеторговый оборот Москвы с Индией составил более 38 миллиардов долларов в 2024 году, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин, выступая модератором на ПМЭФ.
"Мы как правительство Москвы тоже видим положительную тенденцию роста внешнеторговых связей резидентов столицы России с индийскими партнерами. Только внешнеторговый оборот Москвы составил более 38 миллиардов долларов в прошлом году", - сказал Черемин в ходе бизнес-диалога "Россия - Индия".
Он отметил, что у России с Индией существует особое привилегированное стратегическое партнерство. Внешнеэкономический оборот между двумя странами в прошлом году достиг почти 70 миллиардов долларов.
"Вы знаете, что идет активная подготовка к визиту президента Российской Федерации в Индию, и мы надеемся, что он придаст новый импульс углублению нашего не только внешнеторгового, но и технологического, культурного и гуманитарного сотрудничества", - добавил Черёмин.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Россия и Саудовская Аравия нарастили торговый оборот почти в четыре раза