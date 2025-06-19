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Путин завершил переговоры с лидером Индонезии - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Путин завершил переговоры с лидером Индонезии
Путин завершил переговоры с лидером Индонезии - 19.06.2025, ПРАЙМ
Путин завершил переговоры с лидером Индонезии
Президент России Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто завершили переговоры, которые проходили в Стрельне, передает корреспондент РИА Новости. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T17:27+0300
2025-06-19T17:48+0300
политика
россия
индонезия
владимир путин
прабово субианто
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто завершили переговоры, которые проходили в Стрельне, передает корреспондент РИА Новости. Как ранее сообщали в Кремле, Путин и Субианто по итогам переговоров сделают заявления для прессы. Кроме того, ожидается подписание совместных документов.Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:&quot;Сегодняшние переговоры прошли содержательно. Обсужден целый спектр актуальных вопросов двустороннего взаимодействия&quot;&quot;Наши отношения носят обоюдовыгодный характер и стабильно развиваются на основе давних добрых традиций дружбы и взаимопомощи&quot;&quot;Заинтересованы и готовы во многих работать во многих наукоемких отраслях - это космос, цифровизация, внедрение технологий умных городов и искусственного интеллекта&quot;
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россия, индонезия, владимир путин, прабово субианто
Политика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Владимир Путин, Прабово Субианто
17:27 19.06.2025 (обновлено: 17:48 19.06.2025)
 
Путин завершил переговоры с лидером Индонезии

Путин завершил переговоры с лидером Индонезии Субианто, длившиеся более 3 часов

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто
Президент Владимир Путин встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто завершили переговоры, которые проходили в Стрельне, передает корреспондент РИА Новости.
Как ранее сообщали в Кремле, Путин и Субианто по итогам переговоров сделают заявления для прессы. Кроме того, ожидается подписание совместных документов.

Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:

  • переговоры лидеров России и Индонезии проходили в Константиновском дворце в Стрельне и длились более 3 часов;
  • Путин высоко оценил завершившиеся переговоры с Субиано;

"Сегодняшние переговоры прошли содержательно. Обсужден целый спектр актуальных вопросов двустороннего взаимодействия"

Президент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
Владимир Путин
  • в ходе переговоров лидеры стран обсудили главные темы международной повестки;
  • Путин поблагодарил Субианто за визит в Россию и участие в ПМЭФ;
  • президент России сообщил, что страна рада вступлению Индонезии в БРИКС;
  • вступление Индонезии в БРИКС будет играть важную роль для развития объединения, считает Путин;
  • Путин назвал Индонезию одним из ведущих азиатских партнеров России в области внешней торговли;

"Наши отношения носят обоюдовыгодный характер и стабильно развиваются на основе давних добрых традиций дружбы и взаимопомощи"

Президент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
Владимир Путин
  • Путин заявил о стремлении России поступательно развивать взаимоотношения с Индонезией в различных сферах;
  • российский лидер отметил рост товарооборота России и Индонезии на 40% за первые четыре месяца 2025 года;
  • в частности, Путин отметил рост встречных поставок российской пшеницы и индонезийского сельскохозяйственного сырья;
  • Путин и Субианто приняли декларацию о стратегическом партнерстве России и Индонезии;
  • Российский фонд прямых инвестиций совместно с индонезийским Danantara Indonesia создадут инвестплатформу с капиталом в 2 миллиарда евро на совместные проекты;
  • Россия и Индонезия подписали документы о сотрудничестве в различных сферах, в том числе в сферах образования, транспорта и СМИ;

"Заинтересованы и готовы во многих работать во многих наукоемких отраслях - это космос, цифровизация, внедрение технологий умных городов и искусственного интеллекта"

Президент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
Владимир Путин
  • Путин подтвердил готовность России к сотрудничеству с Индонезией в сфере мирного атома;
  • российский лидер также заявил о готовности России подключиться к проектам на индонезийском шельфе и к модернизации действующих нефтяных комплексов
Президент Владимир Путин встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
Россия рассчитывает на вклад Индонезии в развитие БРИКС, заявил Путин
14:30
 
ПолитикаРОССИЯИНДОНЕЗИЯВладимир ПутинПрабово Субианто
 
 
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