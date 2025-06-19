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Путин завершил переговоры с лидером Индонезии

Путин завершил переговоры с лидером Индонезии - 19.06.2025, ПРАЙМ

Путин завершил переговоры с лидером Индонезии

Президент России Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто завершили переговоры, которые проходили в Стрельне, передает корреспондент РИА Новости. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T17:27+0300

2025-06-19T17:27+0300

2025-06-19T17:48+0300

политика

россия

индонезия

владимир путин

прабово субианто

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СТРЕЛЬНА, 19 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто завершили переговоры, которые проходили в Стрельне, передает корреспондент РИА Новости. Как ранее сообщали в Кремле, Путин и Субианто по итогам переговоров сделают заявления для прессы. Кроме того, ожидается подписание совместных документов.Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:"Сегодняшние переговоры прошли содержательно. Обсужден целый спектр актуальных вопросов двустороннего взаимодействия""Наши отношения носят обоюдовыгодный характер и стабильно развиваются на основе давних добрых традиций дружбы и взаимопомощи""Заинтересованы и готовы во многих работать во многих наукоемких отраслях - это космос, цифровизация, внедрение технологий умных городов и искусственного интеллекта"

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индонезия

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россия, индонезия, владимир путин, прабово субианто