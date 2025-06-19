Путин завершил переговоры с лидером Индонезии
Путин завершил переговоры с лидером Индонезии Субианто, длившиеся более 3 часов
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто
СТРЕЛЬНА, 19 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто завершили переговоры, которые проходили в Стрельне, передает корреспондент РИА Новости.
Как ранее сообщали в Кремле, Путин и Субианто по итогам переговоров сделают заявления для прессы. Кроме того, ожидается подписание совместных документов.
Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:
- переговоры лидеров России и Индонезии проходили в Константиновском дворце в Стрельне и длились более 3 часов;
- Путин высоко оценил завершившиеся переговоры с Субиано;
"Сегодняшние переговоры прошли содержательно. Обсужден целый спектр актуальных вопросов двустороннего взаимодействия"
- в ходе переговоров лидеры стран обсудили главные темы международной повестки;
- Путин поблагодарил Субианто за визит в Россию и участие в ПМЭФ;
- президент России сообщил, что страна рада вступлению Индонезии в БРИКС;
- вступление Индонезии в БРИКС будет играть важную роль для развития объединения, считает Путин;
- Путин назвал Индонезию одним из ведущих азиатских партнеров России в области внешней торговли;
"Наши отношения носят обоюдовыгодный характер и стабильно развиваются на основе давних добрых традиций дружбы и взаимопомощи"
- Путин заявил о стремлении России поступательно развивать взаимоотношения с Индонезией в различных сферах;
- российский лидер отметил рост товарооборота России и Индонезии на 40% за первые четыре месяца 2025 года;
- в частности, Путин отметил рост встречных поставок российской пшеницы и индонезийского сельскохозяйственного сырья;
- Путин и Субианто приняли декларацию о стратегическом партнерстве России и Индонезии;
- Российский фонд прямых инвестиций совместно с индонезийским Danantara Indonesia создадут инвестплатформу с капиталом в 2 миллиарда евро на совместные проекты;
- Россия и Индонезия подписали документы о сотрудничестве в различных сферах, в том числе в сферах образования, транспорта и СМИ;
"Заинтересованы и готовы во многих работать во многих наукоемких отраслях - это космос, цифровизация, внедрение технологий умных городов и искусственного интеллекта"
- Путин подтвердил готовность России к сотрудничеству с Индонезией в сфере мирного атома;
- российский лидер также заявил о готовности России подключиться к проектам на индонезийском шельфе и к модернизации действующих нефтяных комплексов