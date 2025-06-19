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ЦБ будет добиваться снижения инфляции до цели - 19.06.2025, ПРАЙМ
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ЦБ будет добиваться снижения инфляции до цели
ЦБ будет добиваться снижения инфляции до цели - 19.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ будет добиваться снижения инфляции до цели
Низкая инфляция важна и для людей, и для бизнеса, Банк России будет добиваться ее снижения до целевых 4%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2025. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T10:03+0300
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инфляция
банк россии
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Низкая инфляция важна и для людей, и для бизнеса, Банк России будет добиваться ее снижения до целевых 4%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2025."Действительно, снижение инфляции важно. Важно и для людей, потому что при высокой инфляции обесцениваются доходы и сбережения, и низкая инфляция - это основа для роста реальных доходов населения. Важно для бизнеса, потому что мы хотим, чтобы рост был не просто высокий в какие-то годы, мы хотим, чтобы он был устойчив… Мы добивались и будем добиваться снижения инфляции к цели", - сказала она на сессии форума "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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инфляция
инфляция, Банк России
10:03 19.06.2025 (обновлено: 10:24 19.06.2025)
 
ЦБ будет добиваться снижения инфляции до цели

Набиуллина: ЦБ будет добиваться снижения инфляции до цели

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Низкая инфляция важна и для людей, и для бизнеса, Банк России будет добиваться ее снижения до целевых 4%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2025.
"Действительно, снижение инфляции важно. Важно и для людей, потому что при высокой инфляции обесцениваются доходы и сбережения, и низкая инфляция - это основа для роста реальных доходов населения. Важно для бизнеса, потому что мы хотим, чтобы рост был не просто высокий в какие-то годы, мы хотим, чтобы он был устойчив… Мы добивались и будем добиваться снижения инфляции к цели", - сказала она на сессии форума "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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