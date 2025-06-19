https://1prime.ru/20250619/inflyatsiya-858654224.html

Инфляция в России замедляется быстрее ожиданий ЦБ, заявила Набиуллина

Инфляция в России замедляется быстрее ожиданий ЦБ, заявила Набиуллина - 19.06.2025, ПРАЙМ

Инфляция в России замедляется быстрее ожиданий ЦБ, заявила Набиуллина

Инфляция в РФ замедляется быстрее ожиданий ЦБ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T10:23+0300

2025-06-19T10:23+0300

2025-06-19T10:31+0300

пмэф-2025

инфляция

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855313188_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_7def9057ec99731c66816c0c0d08285f.jpg

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Инфляция в РФ замедляется быстрее ожиданий ЦБ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ."Мы будем снижать ставку по мере снижения инфляции, она сейчас снижается и замедляется даже быстрее наших ожиданий, и будут снижаться инфляционные ожидания - это должно происходить", - сказала Набиуллина на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов".Но ставки, по ее словам, будут оставаться привлекательными для сбережений, поскольку будут выше уровня инфляции. "Людям важно, чтобы ставки по депозитам сберегали", - объяснила она.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250618/inflyatsiya-858632298.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

инфляция