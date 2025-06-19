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Инфляция в России замедляется быстрее ожиданий ЦБ, заявила Набиуллина
Инфляция в России замедляется быстрее ожиданий ЦБ, заявила Набиуллина - 19.06.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России замедляется быстрее ожиданий ЦБ, заявила Набиуллина
Инфляция в РФ замедляется быстрее ожиданий ЦБ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T10:23+0300
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Инфляция в РФ замедляется быстрее ожиданий ЦБ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ."Мы будем снижать ставку по мере снижения инфляции, она сейчас снижается и замедляется даже быстрее наших ожиданий, и будут снижаться инфляционные ожидания - это должно происходить", - сказала Набиуллина на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов".Но ставки, по ее словам, будут оставаться привлекательными для сбережений, поскольку будут выше уровня инфляции. "Людям важно, чтобы ставки по депозитам сберегали", - объяснила она.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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инфляция
Инфляция в России замедляется быстрее ожиданий ЦБ, заявила Набиуллина
Набиуллина: инфляция в России замедляется быстрее ожиданий ЦБ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Инфляция в РФ замедляется быстрее ожиданий ЦБ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ.
"Мы будем снижать ставку по мере снижения инфляции, она сейчас снижается и замедляется даже быстрее наших ожиданий, и будут снижаться инфляционные ожидания - это должно происходить", - сказала Набиуллина на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов".
Но ставки, по ее словам, будут оставаться привлекательными для сбережений, поскольку будут выше уровня инфляции. "Людям важно, чтобы ставки по депозитам сберегали", - объяснила она.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Минэкономразвития раскрыло актуальные данные по инфляции в России