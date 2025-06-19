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Глава ВТБ дал прогноз по уровню инфляции к концу 2025 года

Глава ВТБ дал прогноз по уровню инфляции к концу 2025 года - 19.06.2025, ПРАЙМ

Глава ВТБ дал прогноз по уровню инфляции к концу 2025 года

Инфляция по итогам 2025 года вряд ли будет больше 7%, такой прогноз дал глава ВТБ Андрей Костин. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T14:18+0300

2025-06-19T14:18+0300

2025-06-19T14:18+0300

пмэф-2025

втб

андрей костин

инфляция в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Инфляция по итогам 2025 года вряд ли будет больше 7%, такой прогноз дал глава ВТБ Андрей Костин. "Я так думаю, что инфляция в этом году вряд ли превысит 7%, может, и ниже будет, что в общем неплохой показатель", - сказал он в интервью "Россия-1" в рамках ПМЭФ-2025. Помимо этого, глава ВТБ отметил, что меры против инфляции мешают экономическому росту, но важно дать им время, чтобы они сработали. "Надо дать возможность этой политике поработать. Моя позиция такая. Надо посмотреть до конца этого года, и если будут серьезные успехи по снижению инфляции, ну, наверное, тогда и ставка пойдет вниз", - предположил он. Снижение инфляции до 4% является целью Банка России. Согласно последнему прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. Прогноз ЦБ на 2025 год пока составляет 7-8%, но может быть снижен уже в июле, говорила его глава Эльвира Набиуллина. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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втб, андрей костин, инфляция в россии