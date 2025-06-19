https://1prime.ru/20250619/inostrantsy-858685650.html

МВД раскрыло число работающих в России иностранцев

МВД раскрыло число работающих в России иностранцев - 19.06.2025, ПРАЙМ

МВД раскрыло число работающих в России иностранцев

Порядка 3 миллионов иностранцев работают на территории РФ, из них 800 тысяч на стройках, рассказала начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T19:39+0300

2025-06-19T19:39+0300

2025-06-19T19:39+0300

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Порядка 3 миллионов иностранцев работают на территории РФ, из них 800 тысяч на стройках, рассказала начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, выступая на полях ПМЭФ. "Порядка 3 миллионов иностранцев, как я уже сказала работают у нас на территории страны 800 тысяч - это сферы строительства", - рассказала она в рамках сессии "Трудовая миграция. Экономическое измерение". Она также отметила, что 350 тысяч иностранцев работают в оптовой и розничной торговле и обрабатывающем производстве, 193 тысячи в транспортировке и хранении, в сельском хозяйстве - 63 тысячи. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250619/kitay-858685237.html

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мвд, иностранцы, мигранты, россия