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МВД раскрыло число работающих в России иностранцев - 19.06.2025, ПРАЙМ
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МВД раскрыло число работающих в России иностранцев
МВД раскрыло число работающих в России иностранцев - 19.06.2025, ПРАЙМ
МВД раскрыло число работающих в России иностранцев
Порядка 3 миллионов иностранцев работают на территории РФ, из них 800 тысяч на стройках, рассказала начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T19:39+0300
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иностранцы
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Порядка 3 миллионов иностранцев работают на территории РФ, из них 800 тысяч на стройках, рассказала начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, выступая на полях ПМЭФ. "Порядка 3 миллионов иностранцев, как я уже сказала работают у нас на территории страны 800 тысяч - это сферы строительства", - рассказала она в рамках сессии "Трудовая миграция. Экономическое измерение". Она также отметила, что 350 тысяч иностранцев работают в оптовой и розничной торговле и обрабатывающем производстве, 193 тысячи в транспортировке и хранении, в сельском хозяйстве - 63 тысячи. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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мвд, иностранцы, мигранты, россия
ПМЭФ-2025, МВД, иностранцы, Мигранты, РОССИЯ
19:39 19.06.2025
 
МВД раскрыло число работающих в России иностранцев

МВД: в России работают около 3 млн иностранцев, из них 800 тыс на стройках

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабочие несут макет нового конгрессно-выставочного комплекса "Экспо", который строят на ВДНХ
Рабочие несут макет нового конгрессно-выставочного комплекса Экспо, который строят на ВДНХ - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Порядка 3 миллионов иностранцев работают на территории РФ, из них 800 тысяч на стройках, рассказала начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, выступая на полях ПМЭФ.
"Порядка 3 миллионов иностранцев, как я уже сказала работают у нас на территории страны 800 тысяч - это сферы строительства", - рассказала она в рамках сессии "Трудовая миграция. Экономическое измерение".
Она также отметила, что 350 тысяч иностранцев работают в оптовой и розничной торговле и обрабатывающем производстве, 193 тысячи в транспортировке и хранении, в сельском хозяйстве - 63 тысячи.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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