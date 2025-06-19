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Песков призвал защищать оставшихся в России зарубежных инвесторов
Песков призвал защищать оставшихся в России зарубежных инвесторов - 19.06.2025, ПРАЙМ
Песков призвал защищать оставшихся в России зарубежных инвесторов
России нужно защищать и охранять зарубежных инвесторов, которые продолжают работать в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T22:48+0300
2025-06-19T22:48+0300
2025-06-19T22:49+0300
экономика
дмитрий песков
иностранные инвесторы
россия
защита
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. России нужно защищать и охранять зарубежных инвесторов, которые продолжают работать в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В интервью RT Песков сказал, что не считает реалистичным возвращение западных компаний в Россию на данном этапе. При этом он отметил, что те компании, которые всё ещё работают в России с комфортом, создают в стране рабочие места и платят налоги. "Таких инвесторов нам нужно защищать, охранять и привлекать дальше", - подчеркнул Песков.
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дмитрий песков, иностранные инвесторы, россия, защита
Экономика, Дмитрий Песков, иностранные инвесторы, РОССИЯ, защита
Песков призвал защищать оставшихся в России зарубежных инвесторов
Песков: нужно защищать зарубежных инвесторов, оставшихся работать в России
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. России нужно защищать и охранять зарубежных инвесторов, которые продолжают работать в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В интервью RT Песков сказал, что не считает реалистичным возвращение западных компаний в Россию на данном этапе. При этом он отметил, что те компании, которые всё ещё работают в России с комфортом, создают в стране рабочие места и платят налоги.
"Таких инвесторов нам нужно защищать, охранять и привлекать дальше", - подчеркнул Песков.
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