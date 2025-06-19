https://1prime.ru/20250619/iran-858649218.html

Израиль атаковал ядерные объекты Ирана в Араке, пишут СМИ

Израиль атаковал ядерные объекты Ирана в Араке, пишут СМИ - 19.06.2025, ПРАЙМ

Израиль атаковал ядерные объекты Ирана в Араке, пишут СМИ

Районы иранских ядерных объектов в Араке в центральной части страны подверглись атаке Израиля, сообщило агентство Nour News. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T08:39+0300

2025-06-19T08:39+0300

2025-06-19T08:39+0300

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ТЕГЕРАН, 19 июн - ПРАЙМ. Районы иранских ядерных объектов в Араке в центральной части страны подверглись атаке Израиля, сообщило агентство Nour News. В Араке расположен ядерный комплекс, в том числе завод по производству тяжелой воды, а рядом с заводом - тяжеловодный реактор в Хондабе, об атаке на который сообщали иранские СМИ ранее. Гостелерадиокомпания Ирана IRIB ранее сообщила об ударе рядом с районом тяжеловодного реактора, отметив, что удар был нанесен в районе 6 утра по местному времени (5.30 мск), в сторону объекта прилетели два ракетных снаряда, ещё часть была сбита средствами противовоздушной обороны. Серьезного ущерба, по данным IRIB, не было.

https://1prime.ru/20250618/iran-858634106.html

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мировая экономика, тегеран, израиль, иран