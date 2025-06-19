Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Израиль атаковал ядерные объекты Ирана в Араке, пишут СМИ - 19.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250619/iran-858649218.html
Израиль атаковал ядерные объекты Ирана в Араке, пишут СМИ
Израиль атаковал ядерные объекты Ирана в Араке, пишут СМИ - 19.06.2025, ПРАЙМ
Израиль атаковал ядерные объекты Ирана в Араке, пишут СМИ
Районы иранских ядерных объектов в Араке в центральной части страны подверглись атаке Израиля, сообщило агентство Nour News. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T08:39+0300
2025-06-19T08:39+0300
происшествия
мировая экономика
тегеран
израиль
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/76685/95/766859575_0:177:3013:1871_1920x0_80_0_0_f86dd130a54f47a13497606cd62fed48.jpg
ТЕГЕРАН, 19 июн - ПРАЙМ. Районы иранских ядерных объектов в Араке в центральной части страны подверглись атаке Израиля, сообщило агентство Nour News. В Араке расположен ядерный комплекс, в том числе завод по производству тяжелой воды, а рядом с заводом - тяжеловодный реактор в Хондабе, об атаке на который сообщали иранские СМИ ранее. Гостелерадиокомпания Ирана IRIB ранее сообщила об ударе рядом с районом тяжеловодного реактора, отметив, что удар был нанесен в районе 6 утра по местному времени (5.30 мск), в сторону объекта прилетели два ракетных снаряда, ещё часть была сбита средствами противовоздушной обороны. Серьезного ущерба, по данным IRIB, не было.
https://1prime.ru/20250618/iran-858634106.html
тегеран
израиль
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76685/95/766859575_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_2e1fd63eed2fbe4a60a211c7108b49d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, тегеран, израиль, иран
Происшествия, Мировая экономика, Тегеран, ИЗРАИЛЬ, ИРАН
08:39 19.06.2025
 
Израиль атаковал ядерные объекты Ирана в Араке, пишут СМИ

Nour News: районы ядерных объектов Ирана в Араке подверглись атаке Израиля

АЭС "Бушер" Иран
АЭС Бушер Иран
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 19 июн - ПРАЙМ. Районы иранских ядерных объектов в Араке в центральной части страны подверглись атаке Израиля, сообщило агентство Nour News.
В Араке расположен ядерный комплекс, в том числе завод по производству тяжелой воды, а рядом с заводом - тяжеловодный реактор в Хондабе, об атаке на который сообщали иранские СМИ ранее.
Гостелерадиокомпания Ирана IRIB ранее сообщила об ударе рядом с районом тяжеловодного реактора, отметив, что удар был нанесен в районе 6 утра по местному времени (5.30 мск), в сторону объекта прилетели два ракетных снаряда, ещё часть была сбита средствами противовоздушной обороны. Серьезного ущерба, по данным IRIB, не было.
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
Иран применил сверхтяжелые баллистические ракеты "Саджиль", сообщили в КСИР
Вчера, 20:58
 
ПроисшествияМировая экономикаТегеранИЗРАИЛЬИРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала