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Белый дом сообщил о сроках принятия решения об ударе по Ирану

Белый дом сообщил о сроках принятия решения об ударе по Ирану - 19.06.2025, ПРАЙМ

Белый дом сообщил о сроках принятия решения об ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп в ближайшие две недели примет решение по возможной атаке на Иран, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T20:55+0300

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сша

белый дом

дональд трамп

атака

иран

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ВАШИНГТОН, 19 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ближайшие две недели примет решение по возможной атаке на Иран, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "У меня есть сообщение напрямую от президента, и я цитирую: "Основываясь на том, что есть существенная вероятность переговоров, которые могут или не могут состояться с Ираном в ближайшем будущем, я приму решение, двигаться (в атаке на Иран - ред.) или нет, в течение следующих двух недель". Это цитата напрямую от президента для всех вас сегодня", - сообщила она журналистам на брифинге.

https://1prime.ru/20250619/peskov-858682413.html

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сша, белый дом, дональд трамп, атака, иран