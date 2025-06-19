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Белый дом сообщил о сроках принятия решения об ударе по Ирану
Белый дом сообщил о сроках принятия решения об ударе по Ирану - 19.06.2025, ПРАЙМ
Белый дом сообщил о сроках принятия решения об ударе по Ирану
Президент США Дональд Трамп в ближайшие две недели примет решение по возможной атаке на Иран, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T20:55+0300
2025-06-19T20:55+0300
2025-06-19T20:55+0300
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ВАШИНГТОН, 19 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ближайшие две недели примет решение по возможной атаке на Иран, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "У меня есть сообщение напрямую от президента, и я цитирую: "Основываясь на том, что есть существенная вероятность переговоров, которые могут или не могут состояться с Ираном в ближайшем будущем, я приму решение, двигаться (в атаке на Иран - ред.) или нет, в течение следующих двух недель". Это цитата напрямую от президента для всех вас сегодня", - сообщила она журналистам на брифинге.
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сша, белый дом, дональд трамп, атака, иран
США, Белый дом, Дональд Трамп, атака, ИРАН
Белый дом сообщил о сроках принятия решения об ударе по Ирану
Белый дом: Трамп в ближайшие 2 недели примет решение по возможной атаке на Иран
ВАШИНГТОН, 19 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ближайшие две недели примет решение по возможной атаке на Иран, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"У меня есть сообщение напрямую от президента, и я цитирую: "Основываясь на том, что есть существенная вероятность переговоров, которые могут или не могут состояться с Ираном в ближайшем будущем, я приму решение, двигаться (в атаке на Иран - ред.) или нет, в течение следующих двух недель". Это цитата напрямую от президента для всех вас сегодня", - сообщила она журналистам на брифинге.
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