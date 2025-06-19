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Испания планирует блокировать предложение НАТО о росте оборонных расходов

Испания планирует блокировать предложение НАТО о росте оборонных расходов - 19.06.2025, ПРАЙМ

Испания планирует блокировать предложение НАТО о росте оборонных расходов

Испания может выступить против инициативы о повышении уровня оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП к 2032 году, что планируется обсудить на саммите альянса в... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T14:06+0300

2025-06-19T14:06+0300

2025-06-19T14:06+0300

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МАДРИД, 19 июн — ПРАЙМ. Испания может выступить против инициативы о повышении уровня оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП к 2032 году, что планируется обсудить на саммите альянса в Гааге, который пройдет с 24 по 25 июня, сообщает газета El Pais со ссылкой на источники в правительстве. "Ряд стран может заблокировать это соглашение, которое должно быть принято консенсусом. Как подтверждают источники в правительстве, Испания — одна из них", - пишет издание. По его информации, секретарь НАТО Марк Рютте накануне разослал союзникам письмо с предложением зафиксировать новый целевой показатель. Однако в Мадриде считают его завышенным и преждевременным. В НАТО такие решения принимаются консенсусом, и позиция Испании может оказаться решающей. Кроме неё, скептически настроены также Италия и Португалия. Так, инициатива Рютте, поддержанная США, предполагает доведение общих оборонных расходов до 5% ВВП, из которых 3,5% должны приходиться на военные нужды, а ещё 1,5% — на кибербезопасность, инфраструктуру и смежные направления. По оценкам газеты, для Испании это означало бы ежегодное увеличение расходов почти на 80 миллиардов евро — половину от нынешних затрат на пенсии. Испания намерена выполнить обязательство перед НАТО и достичь уровня оборонных расходов в 2% ВВП в 2025 году. Это станет возможным благодаря одобренному правительством Плану технологического и промышленного развития в сфере безопасности и обороны, на который будет выделено дополнительно 10,47 миллиарда евро.

https://1prime.ru/20250605/ispaniya-858228678.html

испания

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испания, гаага, италия, марк рютте, нато