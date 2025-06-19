Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Испания отвергла призыв НАТО повысить военные расходы до 5% ВВП - 19.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250619/ispaniya-858676622.html
Испания отвергла призыв НАТО повысить военные расходы до 5% ВВП
Испания отвергла призыв НАТО повысить военные расходы до 5% ВВП - 19.06.2025, ПРАЙМ
Испания отвергла призыв НАТО повысить военные расходы до 5% ВВП
Премьер-министр Испании Педро Санчес в официальном письме генеральному секретарю НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит предложение увеличить... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T15:56+0300
2025-06-19T15:56+0300
вооружения
испания
нато
ес
оборона
расходы на оборону
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/89/762408942_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_46b5b15b5ac95cf7f737d87e28018128.jpg
МАДРИД, 19 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Испании Педро Санчес в официальном письме генеральному секретарю НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит предложение увеличить оборонные расходы стран альянса до 5% ВВП к 2032 году. "Для Испании достижение уровня в 5% было бы не только неразумным, но и контрпродуктивным, поскольку отдалило бы страну от оптимального уровня расходов и помешало бы усилиям ЕС по укреплению своей системы безопасности и обороны", - говорится в письме. Санчес привёл три аргумента против этой инициативы, выдвинутой при поддержке США. В первую очередь, Мадрид настаивает, что способен выполнять целевые показатели НАТО без резкого увеличения военного бюджета. Во-вторых, по мнению премьер-министра, увеличение оборонных расходов до 5% стало бы неразумным шагом, который подорвал бы усилия ЕС по укреплению собственной системы безопасности. И, наконец, Санчес заявил, что достижение такого уровня расходов было бы "несовместимо с сохранением социального государства" в Испании. При этом премьер подчеркнул, что не хочет препятствовать итоговой декларации предстоящего саммита НАТО в Гааге и предложил включить в неё более гибкую формулировку. В частности, он предложил оставить целевой показатель 5% в качестве добровольного ориентира для стран, которые готовы или вынуждены его достичь. Так, инициатива Рютте, поддержанная США, предполагает доведение общих оборонных расходов до 5% ВВП, из которых 3,5% должны приходиться на военные нужды, а ещё 1,5% - на кибербезопасность, инфраструктуру и смежные направления. По оценкам газеты Pais, для Испании это означало бы ежегодное увеличение расходов почти на 80 миллиардов евро - половину от нынешних затрат на пенсии. Испания намерена выполнить обязательство перед НАТО и достичь уровня оборонных расходов в 2% ВВП в 2025 году. Это станет возможным благодаря одобренному правительством Плану технологического и промышленного развития в сфере безопасности и обороны, на который будет выделено дополнительно 10,47 миллиарда евро.
https://1prime.ru/20250611/enagas-858415686.html
испания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/89/762408942_56:0:969:685_1920x0_80_0_0_940c6dd6e369fe2475d4531da8172dc9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
испания, нато, ес, оборона, расходы на оборону
Вооружения, ИСПАНИЯ, НАТО, ЕС, оборона, расходы на оборону
15:56 19.06.2025
 
Испания отвергла призыв НАТО повысить военные расходы до 5% ВВП

Премьер Испании Санчес: страна не поддержит идею НАТО об увеличении оборонных расходов

© flickr.com / R.DuranФлаг Испании
Флаг Испании - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© flickr.com / R.Duran
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МАДРИД, 19 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Испании Педро Санчес в официальном письме генеральному секретарю НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит предложение увеличить оборонные расходы стран альянса до 5% ВВП к 2032 году.
"Для Испании достижение уровня в 5% было бы не только неразумным, но и контрпродуктивным, поскольку отдалило бы страну от оптимального уровня расходов и помешало бы усилиям ЕС по укреплению своей системы безопасности и обороны", - говорится в письме.
Санчес привёл три аргумента против этой инициативы, выдвинутой при поддержке США. В первую очередь, Мадрид настаивает, что способен выполнять целевые показатели НАТО без резкого увеличения военного бюджета. Во-вторых, по мнению премьер-министра, увеличение оборонных расходов до 5% стало бы неразумным шагом, который подорвал бы усилия ЕС по укреплению собственной системы безопасности. И, наконец, Санчес заявил, что достижение такого уровня расходов было бы "несовместимо с сохранением социального государства" в Испании.
При этом премьер подчеркнул, что не хочет препятствовать итоговой декларации предстоящего саммита НАТО в Гааге и предложил включить в неё более гибкую формулировку. В частности, он предложил оставить целевой показатель 5% в качестве добровольного ориентира для стран, которые готовы или вынуждены его достичь.
Так, инициатива Рютте, поддержанная США, предполагает доведение общих оборонных расходов до 5% ВВП, из которых 3,5% должны приходиться на военные нужды, а ещё 1,5% - на кибербезопасность, инфраструктуру и смежные направления. По оценкам газеты Pais, для Испании это означало бы ежегодное увеличение расходов почти на 80 миллиардов евро - половину от нынешних затрат на пенсии.
Испания намерена выполнить обязательство перед НАТО и достичь уровня оборонных расходов в 2% ВВП в 2025 году. Это станет возможным благодаря одобренному правительством Плану технологического и промышленного развития в сфере безопасности и обороны, на который будет выделено дополнительно 10,47 миллиарда евро.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
Россия вошла в тройку поставщиков СПГ в Испанию
11 июня, 16:17
 
ВооруженияИСПАНИЯНАТОЕСоборонарасходы на оборону
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала