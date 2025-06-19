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Испания отвергла призыв НАТО повысить военные расходы до 5% ВВП

Испания отвергла призыв НАТО повысить военные расходы до 5% ВВП - 19.06.2025, ПРАЙМ

Испания отвергла призыв НАТО повысить военные расходы до 5% ВВП

Премьер-министр Испании Педро Санчес в официальном письме генеральному секретарю НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит предложение увеличить... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T15:56+0300

2025-06-19T15:56+0300

2025-06-19T15:56+0300

вооружения

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расходы на оборону

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МАДРИД, 19 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Испании Педро Санчес в официальном письме генеральному секретарю НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит предложение увеличить оборонные расходы стран альянса до 5% ВВП к 2032 году. "Для Испании достижение уровня в 5% было бы не только неразумным, но и контрпродуктивным, поскольку отдалило бы страну от оптимального уровня расходов и помешало бы усилиям ЕС по укреплению своей системы безопасности и обороны", - говорится в письме. Санчес привёл три аргумента против этой инициативы, выдвинутой при поддержке США. В первую очередь, Мадрид настаивает, что способен выполнять целевые показатели НАТО без резкого увеличения военного бюджета. Во-вторых, по мнению премьер-министра, увеличение оборонных расходов до 5% стало бы неразумным шагом, который подорвал бы усилия ЕС по укреплению собственной системы безопасности. И, наконец, Санчес заявил, что достижение такого уровня расходов было бы "несовместимо с сохранением социального государства" в Испании. При этом премьер подчеркнул, что не хочет препятствовать итоговой декларации предстоящего саммита НАТО в Гааге и предложил включить в неё более гибкую формулировку. В частности, он предложил оставить целевой показатель 5% в качестве добровольного ориентира для стран, которые готовы или вынуждены его достичь. Так, инициатива Рютте, поддержанная США, предполагает доведение общих оборонных расходов до 5% ВВП, из которых 3,5% должны приходиться на военные нужды, а ещё 1,5% - на кибербезопасность, инфраструктуру и смежные направления. По оценкам газеты Pais, для Испании это означало бы ежегодное увеличение расходов почти на 80 миллиардов евро - половину от нынешних затрат на пенсии. Испания намерена выполнить обязательство перед НАТО и достичь уровня оборонных расходов в 2% ВВП в 2025 году. Это станет возможным благодаря одобренному правительством Плану технологического и промышленного развития в сфере безопасности и обороны, на который будет выделено дополнительно 10,47 миллиарда евро.

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испания, нато, ес, оборона, расходы на оборону