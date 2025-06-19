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Якутия и ДНР снимут фильм о Герое России с позывным "Тута"
Якутия и ДНР снимут фильм о Герое России с позывным "Тута" - 19.06.2025, ПРАЙМ
Якутия и ДНР снимут фильм о Герое России с позывным "Тута"
Якутия и ДНР снимут художественный фильм о Герое России Андрее Григорьеве с позывным "Тута", об этом договорились главы регионов на ПМЭФ-2025, сообщает... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T07:50+0300
2025-06-19T07:50+0300
2025-06-19T07:50+0300
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ЯКУТСК, 19 июн - ПРАЙМ. Якутия и ДНР снимут художественный фильм о Герое России Андрее Григорьеве с позывным "Тута", об этом договорились главы регионов на ПМЭФ-2025, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Отмечается, что на площадке XXVIII Петербургского международного экономического форума состоялась встреча главы Якутии Айсена Николаева с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.
"Стороны обсудили вопросы межрегионального сотрудничества, в частности, совместный творческий проект регионов – съемки художественного фильма об участнике специальной военной операции, Герое России Андрее Григорьеве с позывным "Тута", - рассказали журналистам в пресс-службе.
По словам Николаева, которые приводит пресс-служба, необходимо чаще снимать киноленты про Героев специальной военной операции, так же как фильмы создавали в период боевых действий про Великую Отечественную войну.
В начале января в соцсетях появилась запись, сделанная с нательной камеры украинского военного. Это были кадры его рукопашного боя с российским штурмовиком, из которого тот вышел победителем. На видео попали последние минуты жизни украинца, который попросил российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу. Это событие произошло в районе села Трудовое в ДНР.
Президент РФ Владимир Путин в январе присвоил Григорьеву звание Героя России, 23 февраля в Кремле глава государства вручил ему медаль "Золотая Звезда".
Глава Якутии вручил бойцу сертификат на 1,5 миллиона рублей.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Якутия и ДНР снимут фильм о Герое России с позывным "Тута"
Якутия и ДНР снимут художественный фильм о Герое России Андрее Григорьеве
ЯКУТСК, 19 июн - ПРАЙМ. Якутия и ДНР снимут художественный фильм о Герое России Андрее Григорьеве с позывным "Тута", об этом договорились главы регионов на ПМЭФ-2025, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Отмечается, что на площадке XXVIII Петербургского международного экономического форума состоялась встреча главы Якутии Айсена Николаева с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.
"Стороны обсудили вопросы межрегионального сотрудничества, в частности, совместный творческий проект регионов – съемки художественного фильма об участнике специальной военной операции, Герое России Андрее Григорьеве с позывным "Тута", - рассказали журналистам в пресс-службе.
По словам Николаева, которые приводит пресс-служба, необходимо чаще снимать киноленты про Героев специальной военной операции, так же как фильмы создавали в период боевых действий про Великую Отечественную войну.
В начале января в соцсетях появилась запись, сделанная с нательной камеры украинского военного. Это были кадры его рукопашного боя с российским штурмовиком, из которого тот вышел победителем. На видео попали последние минуты жизни украинца, который попросил российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу. Это событие произошло в районе села Трудовое в ДНР.
Президент РФ Владимир Путин в январе присвоил Григорьеву звание Героя России, 23 февраля в Кремле глава государства вручил ему медаль "Золотая Звезда".
Глава Якутии вручил бойцу сертификат на 1,5 миллиона рублей.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.