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Якутия и ДНР снимут фильм о Герое России с позывным "Тута"

Якутия и ДНР снимут фильм о Герое России с позывным "Тута" - 19.06.2025, ПРАЙМ

Якутия и ДНР снимут фильм о Герое России с позывным "Тута"

Якутия и ДНР снимут художественный фильм о Герое России Андрее Григорьеве с позывным "Тута", об этом договорились главы регионов на ПМЭФ-2025, сообщает... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T07:50+0300

2025-06-19T07:50+0300

2025-06-19T07:50+0300

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ЯКУТСК, 19 июн - ПРАЙМ. Якутия и ДНР снимут художественный фильм о Герое России Андрее Григорьеве с позывным "Тута", об этом договорились главы регионов на ПМЭФ-2025, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что на площадке XXVIII Петербургского международного экономического форума состоялась встреча главы Якутии Айсена Николаева с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. "Стороны обсудили вопросы межрегионального сотрудничества, в частности, совместный творческий проект регионов – съемки художественного фильма об участнике специальной военной операции, Герое России Андрее Григорьеве с позывным "Тута", - рассказали журналистам в пресс-службе. По словам Николаева, которые приводит пресс-служба, необходимо чаще снимать киноленты про Героев специальной военной операции, так же как фильмы создавали в период боевых действий про Великую Отечественную войну. В начале января в соцсетях появилась запись, сделанная с нательной камеры украинского военного. Это были кадры его рукопашного боя с российским штурмовиком, из которого тот вышел победителем. На видео попали последние минуты жизни украинца, который попросил российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу. Это событие произошло в районе села Трудовое в ДНР. Президент РФ Владимир Путин в январе присвоил Григорьеву звание Героя России, 23 февраля в Кремле глава государства вручил ему медаль "Золотая Звезда". Глава Якутии вручил бойцу сертификат на 1,5 миллиона рублей. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, бизнес, общество , якутия, якутск, рф, айсен николаев, денис пушилин, владимир путин