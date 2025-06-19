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Депутат Госдумы назвал шизофренией слова Каллас об опасности России - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Депутат Госдумы назвал шизофренией слова Каллас об опасности России
Депутат Госдумы назвал шизофренией слова Каллас об опасности России - 19.06.2025, ПРАЙМ
Депутат Госдумы назвал шизофренией слова Каллас об опасности России
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал шизофренией слова главы Евродипломатии Каи Каллас об угрозах, исходящих от... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T14:52+0300
2025-06-19T14:52+0300
политика
россия
общество
симферополь
кая каллас
госдума
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал шизофренией слова главы Евродипломатии Каи Каллас об угрозах, исходящих от России. Ранее Каллас заявила, что Россия представляет собой "360-градусную угрозу миру". "Складывается впечатление, что у главы Евродипломатии шизофрения и мания преследования. Ей во всем видится русская угроза. Таких людей нужно изолировать от общества, чтобы они не сеяли панику и ложные страхи у населения западных стран", - сказал Шеремет. По его словам, если бы Каллас действительно была бы дипломатом по призванию, то делала бы все, чтобы наладить добрососедские отношения с Россией, а не стремилась еще больше разжигать ненависть, множить антироссийские мифы и сеять вражду между народами.
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россия, общество , симферополь, кая каллас, госдума
Политика, РОССИЯ, Общество , СИМФЕРОПОЛЬ, Кая Каллас, Госдума
14:52 19.06.2025
 
Депутат Госдумы назвал шизофренией слова Каллас об опасности России

Депутат Шеремет назвал слова главы Евродипломатии Каллас о России шизофренией

© CC BY 4.0 / European Union 2024Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© CC BY 4.0 / European Union 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал шизофренией слова главы Евродипломатии Каи Каллас об угрозах, исходящих от России.
Ранее Каллас заявила, что Россия представляет собой "360-градусную угрозу миру".
"Складывается впечатление, что у главы Евродипломатии шизофрения и мания преследования. Ей во всем видится русская угроза. Таких людей нужно изолировать от общества, чтобы они не сеяли панику и ложные страхи у населения западных стран", - сказал Шеремет.
По его словам, если бы Каллас действительно была бы дипломатом по призванию, то делала бы все, чтобы наладить добрососедские отношения с Россией, а не стремилась еще больше разжигать ненависть, множить антироссийские мифы и сеять вражду между народами.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
"Должны держаться": Каллас сделала дерзкое заявление в адрес России
Вчера, 14:48
 
ПолитикаРОССИЯОбществоСИМФЕРОПОЛЬКая КалласГосдума
 
 
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