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Депутат Госдумы назвал шизофренией слова Каллас об опасности России
Депутат Госдумы назвал шизофренией слова Каллас об опасности России - 19.06.2025, ПРАЙМ
Депутат Госдумы назвал шизофренией слова Каллас об опасности России
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал шизофренией слова главы Евродипломатии Каи Каллас об угрозах, исходящих от... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T14:52+0300
2025-06-19T14:52+0300
2025-06-19T14:52+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал шизофренией слова главы Евродипломатии Каи Каллас об угрозах, исходящих от России. Ранее Каллас заявила, что Россия представляет собой "360-градусную угрозу миру". "Складывается впечатление, что у главы Евродипломатии шизофрения и мания преследования. Ей во всем видится русская угроза. Таких людей нужно изолировать от общества, чтобы они не сеяли панику и ложные страхи у населения западных стран", - сказал Шеремет. По его словам, если бы Каллас действительно была бы дипломатом по призванию, то делала бы все, чтобы наладить добрососедские отношения с Россией, а не стремилась еще больше разжигать ненависть, множить антироссийские мифы и сеять вражду между народами.
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Политика, РОССИЯ, Общество , СИМФЕРОПОЛЬ, Кая Каллас, Госдума
Депутат Госдумы назвал шизофренией слова Каллас об опасности России
Депутат Шеремет назвал слова главы Евродипломатии Каллас о России шизофренией
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал шизофренией слова главы Евродипломатии Каи Каллас об угрозах, исходящих от России.
Ранее Каллас заявила, что Россия представляет собой "360-градусную угрозу миру".
"Складывается впечатление, что у главы Евродипломатии шизофрения и мания преследования. Ей во всем видится русская угроза. Таких людей нужно изолировать от общества, чтобы они не сеяли панику и ложные страхи у населения западных стран", - сказал Шеремет.
По его словам, если бы Каллас действительно была бы дипломатом по призванию, то делала бы все, чтобы наладить добрососедские отношения с Россией, а не стремилась еще больше разжигать ненависть, множить антироссийские мифы и сеять вражду между народами.
"Должны держаться": Каллас сделала дерзкое заявление в адрес России