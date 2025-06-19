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Сбербанк зафиксировал рост кибератак на российский бизнес и на госструктуры
Сбербанк зафиксировал рост кибератак на российский бизнес и на госструктуры - 19.06.2025, ПРАЙМ
Сбербанк зафиксировал рост кибератак на российский бизнес и на госструктуры
Сбербанк фиксирует рост кибератак на государственные структуры и бизнес в России, в том числе усложнились и DDoS-атаки (отказ в обслуживании), заявил зампред... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T14:21+0300
2025-06-19T14:21+0300
2025-06-19T14:21+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Сбербанк фиксирует рост кибератак на государственные структуры и бизнес в России, в том числе усложнились и DDoS-атаки (отказ в обслуживании), заявил зампред правления Станислав Кузнецов журналистам в кулуарах ПМЭФ. "Мы фиксируем рост кибератак на государственные структуры и на российский бизнес. Он происходит по нескольким направлениям и кратно вырос", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости. Кузнецов также отметил, что "весьма усложнились по своей природе" DDoS-атаки - они сопрягаются и с информационными вбросами, и попытками установить вредоносные программы, в том числе и вирусы-шифровальщики. "И ряд организаций, к сожалению, имея слабую защиту, уже в этом году были вынуждены остановить свою деятельность по этой причине", - сообщил он. "Безусловно, это убыток для российской экономики и для этих компаний. Чтобы этого не допустить, надо строго соблюдать правила кибергигиены и киберзащиты", - подытожил Кузнецов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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сбербанк, россия, кибератаки, ddos-атаки, технологии
ПМЭФ-2025, Сбербанк, РОССИЯ, кибератаки, DDos-атаки, Технологии
Сбербанк зафиксировал рост кибератак на российский бизнес и на госструктуры
Кузнецов: российский бизнес и госструктуры стали чаще подвергаться кибератакам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Сбербанк фиксирует рост кибератак на государственные структуры и бизнес в России, в том числе усложнились и DDoS-атаки (отказ в обслуживании), заявил зампред правления Станислав Кузнецов журналистам в кулуарах ПМЭФ.
"Мы фиксируем рост кибератак на государственные структуры и на российский бизнес. Он происходит по нескольким направлениям и кратно вырос", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
Кузнецов также отметил, что "весьма усложнились по своей природе" DDoS-атаки - они сопрягаются и с информационными вбросами, и попытками установить вредоносные программы, в том числе и вирусы-шифровальщики. "И ряд организаций, к сожалению, имея слабую защиту, уже в этом году были вынуждены остановить свою деятельность по этой причине", - сообщил он.
"Безусловно, это убыток для российской экономики и для этих компаний. Чтобы этого не допустить, надо строго соблюдать правила кибергигиены и киберзащиты", - подытожил Кузнецов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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