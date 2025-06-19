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Союз предпринимателей Китая назвал число китайских компаний в России
Союз предпринимателей Китая назвал число китайских компаний в России - 19.06.2025, ПРАЙМ
Союз предпринимателей Китая назвал число китайских компаний в России
Количество зарегистрированных в России китайских компаний на сегодняшний день превышает девять тысяч, заявил председатель Союза китайских предпринимателей в... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T19:29+0300
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ПЕКИН, 19 июн - ПРАЙМ. Количество зарегистрированных в России китайских компаний на сегодняшний день превышает девять тысяч, заявил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. "Сейчас уже более девяти тысяч зарегистрированных официальных предприятий", - сказал Чжоу Лицюнь в ходе бизнес-диалога "Россия-Китай", состоявшегося в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Чжоу Лицюнь отметил, что эти компании инкорпорированы в российскую экономику. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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китай, россия
Союз предпринимателей Китая назвал число китайских компаний в России
Союз китайских предпринимателей: число китайских компаний в РФ превышает 9 тысяч
ПЕКИН, 19 июн - ПРАЙМ. Количество зарегистрированных в России китайских компаний на сегодняшний день превышает девять тысяч, заявил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.
"Сейчас уже более девяти тысяч зарегистрированных официальных предприятий", - сказал Чжоу Лицюнь в ходе бизнес-диалога "Россия-Китай", состоявшегося в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге.
Чжоу Лицюнь отметил, что эти компании инкорпорированы в российскую экономику.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
В РЭЦ рассказали о переговорах с Китаем по защите товаров из РФ от подделок