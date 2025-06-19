Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Союз предпринимателей Китая назвал число китайских компаний в России - 19.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920ПМЭФ-2025
https://1prime.ru/20250619/kitay-858685237.html
Союз предпринимателей Китая назвал число китайских компаний в России
Союз предпринимателей Китая назвал число китайских компаний в России - 19.06.2025, ПРАЙМ
Союз предпринимателей Китая назвал число китайских компаний в России
Количество зарегистрированных в России китайских компаний на сегодняшний день превышает девять тысяч, заявил председатель Союза китайских предпринимателей в... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T19:29+0300
2025-06-19T19:30+0300
пмэф-2025
китай
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83518/10/835181055_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_0a73d57f3dc176dfa81a386bd311ad12.jpg
ПЕКИН, 19 июн - ПРАЙМ. Количество зарегистрированных в России китайских компаний на сегодняшний день превышает девять тысяч, заявил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. "Сейчас уже более девяти тысяч зарегистрированных официальных предприятий", - сказал Чжоу Лицюнь в ходе бизнес-диалога "Россия-Китай", состоявшегося в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Чжоу Лицюнь отметил, что эти компании инкорпорированы в российскую экономику. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250615/tovar-858498667.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83518/10/835181055_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a42ab13091ee98568b959172a6368f19.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, россия
ПМЭФ-2025, КИТАЙ, РОССИЯ
19:29 19.06.2025 (обновлено: 19:30 19.06.2025)
 
Союз предпринимателей Китая назвал число китайских компаний в России

Союз китайских предпринимателей: число китайских компаний в РФ превышает 9 тысяч

© РИА Новости . Александр Исаев | Перейти в медиабанкКитайский дракон
Китайский дракон - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Александр Исаев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 19 июн - ПРАЙМ. Количество зарегистрированных в России китайских компаний на сегодняшний день превышает девять тысяч, заявил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.
"Сейчас уже более девяти тысяч зарегистрированных официальных предприятий", - сказал Чжоу Лицюнь в ходе бизнес-диалога "Россия-Китай", состоявшегося в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге.
Чжоу Лицюнь отметил, что эти компании инкорпорированы в российскую экономику.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
РФ КИТАЙ - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
В РЭЦ рассказали о переговорах с Китаем по защите товаров из РФ от подделок
15 июня, 11:51
 
ПМЭФ-2025КИТАЙРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала