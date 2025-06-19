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Ушедшие из РФ компании следят за ситуацией, заявил глава AmCham

Ушедшие из РФ компании следят за ситуацией, заявил глава AmCham - 19.06.2025, ПРАЙМ

Ушедшие из РФ компании следят за ситуацией, заявил глава AmCham

Ушедшие с российского рынка американские компании продолжают внимательно следить за ситуацией и рассматривают возможность вернуться в страну, заявил президент... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T13:22+0300

2025-06-19T13:22+0300

2025-06-19T13:22+0300

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американская торговая палата

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зарубежные компании

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Ушедшие с российского рынка американские компании продолжают внимательно следить за ситуацией и рассматривают возможность вернуться в страну, заявил президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Я бы не сказал, что сейчас есть огромная очередь (вернуться в РФ), но компании следят и ждут сигнала", - сказал Эйджи. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250619/teremok-858666140.html

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россия, американская торговая палата, amcham, зарубежные компании