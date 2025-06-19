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Ушедшие из РФ компании следят за ситуацией, заявил глава AmCham
Ушедшие из РФ компании следят за ситуацией, заявил глава AmCham - 19.06.2025, ПРАЙМ
Ушедшие из РФ компании следят за ситуацией, заявил глава AmCham
Ушедшие с российского рынка американские компании продолжают внимательно следить за ситуацией и рассматривают возможность вернуться в страну, заявил президент... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T13:22+0300
2025-06-19T13:22+0300
2025-06-19T13:22+0300
пмэф-2025
россия
американская торговая палата
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Ушедшие с российского рынка американские компании продолжают внимательно следить за ситуацией и рассматривают возможность вернуться в страну, заявил президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Я бы не сказал, что сейчас есть огромная очередь (вернуться в РФ), но компании следят и ждут сигнала", - сказал Эйджи. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, американская торговая палата, amcham, зарубежные компании
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Американская торговая палата, AmCham, зарубежные компании
Ушедшие из РФ компании следят за ситуацией, заявил глава AmCham
Эйджи: ушедшие из России американские компании рассматривают возможность возвращения
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Ушедшие с российского рынка американские компании продолжают внимательно следить за ситуацией и рассматривают возможность вернуться в страну, заявил президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Я бы не сказал, что сейчас есть огромная очередь (вернуться в РФ), но компании следят и ждут сигнала", - сказал Эйджи.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
"Теремок" прокомментировал возможность выхода компании за рубеж