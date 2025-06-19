Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крым готов принять в этом году семь миллионов туристов - 19.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250619/konstantinov-858648845.html
Крым готов принять в этом году семь миллионов туристов
Крым готов принять в этом году семь миллионов туристов - 19.06.2025, ПРАЙМ
Крым готов принять в этом году семь миллионов туристов
Крым готов принять в этом году 7 миллионов туристов, крымские курорты безопасны для отдыха, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T08:32+0300
2025-06-19T08:32+0300
туризм
россия
крым
симферополь
https://cdnn.1prime.ru/img/83314/14/833141416_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_76d6827b34bf156b2c0679ec3e1410c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – ПРАЙМ. Крым готов принять в этом году 7 миллионов туристов, крымские курорты безопасны для отдыха, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов. "В этом году, если мы преодолеем планку в семь миллионов, это будет невероятный успех, без авиасообщения преодолеть такую цифру. Мы очень на это надеемся и к этому готовы", - сказал Константинов. По его словам, крымские курорты безопасны для отдыха и оздоровления. Авиасообщение с полуостровом приостановили в целях безопасности после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. По итогам 2024 года турпоток в Крым составил более 6 миллионов человек. В 2023 году он принял 5,2 миллиона туристов. В 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.
https://1prime.ru/20250528/perevody-858005782.html
крым
симферополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83314/14/833141416_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_bf06cf9e98672ce984a9c4137135f486.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, россия, крым, симферополь
Туризм, РОССИЯ, КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬ
08:32 19.06.2025
 
Крым готов принять в этом году семь миллионов туристов

Константинов: Крым готов принять в этом году семь миллионов туристов

© РИА Новости . Евгений Филиппов | Перейти в медиабанкКатера, лодки и яхты
Катера, лодки и яхты - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Евгений Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – ПРАЙМ. Крым готов принять в этом году 7 миллионов туристов, крымские курорты безопасны для отдыха, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов.
"В этом году, если мы преодолеем планку в семь миллионов, это будет невероятный успех, без авиасообщения преодолеть такую цифру. Мы очень на это надеемся и к этому готовы", - сказал Константинов.
По его словам, крымские курорты безопасны для отдыха и оздоровления.
Авиасообщение с полуостровом приостановили в целях безопасности после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.
По итогам 2024 года турпоток в Крым составил более 6 миллионов человек. В 2023 году он принял 5,2 миллиона туристов. В 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
В Крыму будут отслеживать переводы на банковские карты физлиц
28 мая, 22:39
 
ТуризмРОССИЯКРЫМСИМФЕРОПОЛЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала