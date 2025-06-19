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Крым готов принять в этом году семь миллионов туристов

Крым готов принять в этом году семь миллионов туристов - 19.06.2025, ПРАЙМ

Крым готов принять в этом году семь миллионов туристов

Крым готов принять в этом году 7 миллионов туристов, крымские курорты безопасны для отдыха, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T08:32+0300

2025-06-19T08:32+0300

2025-06-19T08:32+0300

туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – ПРАЙМ. Крым готов принять в этом году 7 миллионов туристов, крымские курорты безопасны для отдыха, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов. "В этом году, если мы преодолеем планку в семь миллионов, это будет невероятный успех, без авиасообщения преодолеть такую цифру. Мы очень на это надеемся и к этому готовы", - сказал Константинов. По его словам, крымские курорты безопасны для отдыха и оздоровления. Авиасообщение с полуостровом приостановили в целях безопасности после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. По итогам 2024 года турпоток в Крым составил более 6 миллионов человек. В 2023 году он принял 5,2 миллиона туристов. В 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.

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туризм, россия, крым, симферополь