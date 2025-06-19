https://1prime.ru/20250619/kostin-858674001.html

Глава ВТБ назвал наиболее надежный инструмент сбережений

Глава ВТБ назвал наиболее надежный инструмент сбережений - 19.06.2025, ПРАЙМ

Глава ВТБ назвал наиболее надежный инструмент сбережений

Глава ВТБ Андрей Костин посоветовал россиянам класть деньги на банковские депозиты и не прибегать к сложным инструментам. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T15:11+0300

2025-06-19T15:11+0300

2025-06-19T15:11+0300

пмэф-2025

финансы

банки

рф

андрей костин

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/76477/67/764776796_0:175:1500:1019_1920x0_80_0_0_d3d2f93ad07cac85997753f665a5be5a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин посоветовал россиянам класть деньги на банковские депозиты и не прибегать к сложным инструментам. "Гражданину, конечно, класть деньги в депозит в банке. Это уникальная ситуация, когда самый надежный инструмент – банковский депозит – одновременно является самым высокодоходным.... Точно не надо, мне кажется, бегать по каким-то сложным инструментам", - сказал банкир в интервью телеканалу "России 1" на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос о том, что делать рядовому гражданину для того, чтобы сберечь деньги. Костин добавил, что по итогам этого года депозиты в банковской системе РФ вырастут на 21% и достигнут 65 триллионов рублей. "По нашим расчетам, граждане процентный доход получат порядка 9 триллионов. Это очень серьезные деньги, которые серьезно обгоняют инфляцию", - указал банкир. Глава ВТБ также отметил, что сегодня время не брать кредиты, а "получать проценты на депозиты, сохранять деньги, копить их, если есть такая возможность". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250424/rubl-856994447.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, рф, андрей костин, втб