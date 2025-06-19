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Минфин и ЦБ ищут баланс требований в эксперименте с криптовалютами

Минфин и ЦБ ищут баланс требований в эксперименте с криптовалютами - 19.06.2025, ПРАЙМ

Минфин и ЦБ ищут баланс требований в эксперименте с криптовалютами

Минфин и Банк России ищут баланс требований к инвесторам в рамках эксперимента по допуску к сделкам с криптовалютами, заявил журналистам заместитель министра... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T11:12+0300

2025-06-19T11:12+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Минфин и Банк России ищут баланс требований к инвесторам в рамках эксперимента по допуску к сделкам с криптовалютами, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков в кулуарах ПМЭФ. В середине марта ЦБ направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Регулятор предложил разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты, установив для этого на три года специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР). "У нас идут обсуждения. Сейчас запланировано у нас тоже обсуждение на уровне руководителей Минфина и Центрального банка как раз по этому вопросу. У нас есть определенные развилки, которые нам нужно решить и дальше двигаться", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о ходе подготовки к запуску эксперимента по допуску ограниченного круга инвесторов к сделкам с криптовалютами. "Основная развилка - это как найти баланс между требованиями к суперквалам (суперквалифицированным инвесторам - ред.) с тем, что у нас большое количество сейчас граждан, в первую очередь, которые пользуются криптовалютами, несмотря ни на что. То есть, это сейчас не отрегулировано никаким образом", - отметил он. "То есть, если суперквалов будет десятки тысяч людей или максимум сотни тысяч, то пользователей сейчас миллион. Поэтому нужно найти баланс между тем, чтобы не ограничить в правах тех граждан, которые и так этим пользуются в своих целях. Сейчас идет поиск этого баланса", - заключил Чебесков. Согласование нюансов и деталей для запуска эксперимента по допуску ограниченного круга инвесторов к сделкам с криптовалютами займет минимум полгода, говорил Чебесков в марте. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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минфин, банк россии, операции с криптовалютой, рынок криптовалюты, финансы