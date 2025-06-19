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МИД анонсировал визит Лаврова в Туркмению 24-25 июня
МИД анонсировал визит Лаврова в Туркмению 24-25 июня - 19.06.2025, ПРАЙМ
МИД анонсировал визит Лаврова в Туркмению 24-25 июня
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24-25 июня посетит Туркмению, у него состоятся переговоры с президентом страны, рассказала официальный... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T13:48+0300
2025-06-19T13:48+0300
2025-06-19T13:48+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24-25 июня посетит Туркмению, у него состоятся переговоры с президентом страны, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "24-25 июня глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров посетит Туркменистан с официальным визитом. Состоятся его переговоры с президентом этой страны, заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана", - сказала Захарова на брифинге на ПМЭФ в четверг. Она подчеркнула, что стороны обсудят предстоящие контакты на высшем и высоком уровнях, развитие отношений двух стран, в том числе сотрудничество в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
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россия, мид, сергей лавров, туркмения
Политика, РОССИЯ, МИД, Сергей Лавров, ТУРКМЕНИЯ
МИД анонсировал визит Лаврова в Туркмению 24-25 июня
Захарова: Лавров 25-25 июня посетит Туркмению и проведет переговоры с президентом страны
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24-25 июня посетит Туркмению, у него состоятся переговоры с президентом страны, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"24-25 июня глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров посетит Туркменистан с официальным визитом. Состоятся его переговоры с президентом этой страны, заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана", - сказала Захарова на брифинге на ПМЭФ в четверг.
Она подчеркнула, что стороны обсудят предстоящие контакты на высшем и высоком уровнях, развитие отношений двух стран, в том числе сотрудничество в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
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