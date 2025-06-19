https://1prime.ru/20250619/lavrov-858668106.html

МИД анонсировал визит Лаврова в Туркмению 24-25 июня

МИД анонсировал визит Лаврова в Туркмению 24-25 июня - 19.06.2025, ПРАЙМ

МИД анонсировал визит Лаврова в Туркмению 24-25 июня

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24-25 июня посетит Туркмению, у него состоятся переговоры с президентом страны, рассказала официальный... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T13:48+0300

2025-06-19T13:48+0300

2025-06-19T13:48+0300

политика

россия

мид

сергей лавров

туркмения

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24-25 июня посетит Туркмению, у него состоятся переговоры с президентом страны, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "24-25 июня глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров посетит Туркменистан с официальным визитом. Состоятся его переговоры с президентом этой страны, заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана", - сказала Захарова на брифинге на ПМЭФ в четверг. Она подчеркнула, что стороны обсудят предстоящие контакты на высшем и высоком уровнях, развитие отношений двух стран, в том числе сотрудничество в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

https://1prime.ru/20250615/vostok-858504148.html

туркмения

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россия, мид, сергей лавров, туркмения