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Лихачев предупредил о последствиях удара по иранской АЭС "Бушер"

Лихачев предупредил о последствиях удара по иранской АЭС "Бушер" - 19.06.2025, ПРАЙМ

Лихачев предупредил о последствиях удара по иранской АЭС "Бушер"

Удар по иранской АЭС "Бушер" привел бы к последствиям, сравнимым с Чернобылем, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T11:35+0300

2025-06-19T11:35+0300

2025-06-19T11:35+0300

политика

чернобыль

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израиль

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сергей рябков

аэс "бушер"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Удар по иранской АЭС "Бушер" привел бы к последствиям, сравнимым с Чернобылем, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Если будет нанесен удар по действующему первому энергоблоку - это будет сравнимая с Чернобылем катастрофа", - сказал Лихачев журналистам на Петербургском международном экономическом форуме. ПВО Ирана отразила атаку израильских летательных аппаратов в городе Бушер, сообщало во вторник вечером агентство Tasnim. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Россия обеспокоена рисками, которые несут для АЭС "Бушер" обмены ударами между Израилем и Ираном. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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чернобыль, иран, израиль, алексей лихачев, сергей рябков, аэс "бушер", росатом