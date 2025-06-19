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Лихачев предупредил о последствиях удара по иранской АЭС "Бушер" - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Лихачев предупредил о последствиях удара по иранской АЭС "Бушер"
Лихачев предупредил о последствиях удара по иранской АЭС "Бушер" - 19.06.2025, ПРАЙМ
Лихачев предупредил о последствиях удара по иранской АЭС "Бушер"
Удар по иранской АЭС "Бушер" привел бы к последствиям, сравнимым с Чернобылем, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T11:35+0300
2025-06-19T11:35+0300
политика
чернобыль
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алексей лихачев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Удар по иранской АЭС "Бушер" привел бы к последствиям, сравнимым с Чернобылем, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Если будет нанесен удар по действующему первому энергоблоку - это будет сравнимая с Чернобылем катастрофа", - сказал Лихачев журналистам на Петербургском международном экономическом форуме. ПВО Ирана отразила атаку израильских летательных аппаратов в городе Бушер, сообщало во вторник вечером агентство Tasnim. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Россия обеспокоена рисками, которые несут для АЭС "Бушер" обмены ударами между Израилем и Ираном. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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чернобыль, иран, израиль, алексей лихачев, сергей рябков, аэс "бушер", росатом
Политика, Чернобыль, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Алексей Лихачев, Сергей Рябков, АЭС "Бушер", Росатом
11:35 19.06.2025
 
Лихачев предупредил о последствиях удара по иранской АЭС "Бушер"

Лихачев: удар по АЭС "Бушер" приведет к последствиям, сравнимым с Чернобылем

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава МАГАТЭ Гросси встретился с главой "Росатома" Лихачевым
Глава МАГАТЭ Гросси встретился с главой Росатома Лихачевым - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Удар по иранской АЭС "Бушер" привел бы к последствиям, сравнимым с Чернобылем, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Если будет нанесен удар по действующему первому энергоблоку - это будет сравнимая с Чернобылем катастрофа", - сказал Лихачев журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.
ПВО Ирана отразила атаку израильских летательных аппаратов в городе Бушер, сообщало во вторник вечером агентство Tasnim.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Россия обеспокоена рисками, которые несут для АЭС "Бушер" обмены ударами между Израилем и Ираном.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
АЭС Бушер Иран
Израиль атаковал ядерные объекты Ирана в Араке, пишут СМИ
08:39
 
ПолитикаЧернобыльИРАНИЗРАИЛЬАлексей ЛихачевСергей РябковАЭС "Бушер"Росатом
 
 
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