https://1prime.ru/20250619/manturov-858677857.html
Мантуров назвал оптимальный курс доллара для экспортеров и импортеров
Мантуров назвал оптимальный курс доллара для экспортеров и импортеров - 19.06.2025, ПРАЙМ
Мантуров назвал оптимальный курс доллара для экспортеров и импортеров
Оптимальный курс доллара для российских экспортеров и импортеров находится в районе 100 рублей за доллар, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T16:22+0300
2025-06-19T16:22+0300
2025-06-19T16:22+0300
пмэф-2025
россия
денис мантуров
северсталь
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850159942_0:116:2858:1724_1920x0_80_0_0_9ff138279b498a9a538fddd641df00a4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Оптимальный курс доллара для российских экспортеров и импортеров находится в районе 100 рублей за доллар, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума. "В районе 100 рублей за доллар", - ответил Мантуров на вопросом о том, какой курс был бы оптимальным и для экспортеров, и для импортеров. Он отметил, что при крепком курсе рубля сегодня экспортные поставки для базовых отраслей промышленности становятся малоэффективными. Гендиректор "Северстали" Александр Шевелев ранее в четверг говорил, что комфортным уровнем курса для российских металлургов является 90-100 рублей за доллар, а при нынешнем крепком рубле возможна даже остановка некоторых металлургических производств в России. Рубль в этом году заметно укрепился - с начала года официальный курс доллара упал почти на 23%. Так, официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, составляет 78,72 рубля, тогда как начинал этот год он с отметки 101,68 рубля. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250618/valyuta-858630623.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850159942_65:0:2794:2047_1920x0_80_0_0_d41fb1a36dee08b324aef42221e7cbb0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, денис мантуров, северсталь
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Денис Мантуров, Северсталь
Мантуров назвал оптимальный курс доллара для экспортеров и импортеров
Мантуров: оптимальный курс доллара для экспортеров и импортеров - 100 рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Оптимальный курс доллара для российских экспортеров и импортеров находится в районе 100 рублей за доллар, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"В районе 100 рублей за доллар", - ответил Мантуров на вопросом о том, какой курс был бы оптимальным и для экспортеров, и для импортеров.
Он отметил, что при крепком курсе рубля сегодня экспортные поставки для базовых отраслей промышленности становятся малоэффективными.
Гендиректор "Северстали" Александр Шевелев ранее в четверг говорил, что комфортным уровнем курса для российских металлургов является 90-100 рублей за доллар, а при нынешнем крепком рубле возможна даже остановка некоторых металлургических производств в России.
Рубль в этом году заметно укрепился - с начала года официальный курс доллара упал почти на 23%. Так, официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, составляет 78,72 рубля, тогда как начинал этот год он с отметки 101,68 рубля.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 19 июня