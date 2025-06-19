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Мантуров назвал оптимальный курс доллара для экспортеров и импортеров

Мантуров назвал оптимальный курс доллара для экспортеров и импортеров - 19.06.2025, ПРАЙМ

Мантуров назвал оптимальный курс доллара для экспортеров и импортеров

Оптимальный курс доллара для российских экспортеров и импортеров находится в районе 100 рублей за доллар, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T16:22+0300

2025-06-19T16:22+0300

2025-06-19T16:22+0300

пмэф-2025

россия

денис мантуров

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Оптимальный курс доллара для российских экспортеров и импортеров находится в районе 100 рублей за доллар, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума. "В районе 100 рублей за доллар", - ответил Мантуров на вопросом о том, какой курс был бы оптимальным и для экспортеров, и для импортеров. Он отметил, что при крепком курсе рубля сегодня экспортные поставки для базовых отраслей промышленности становятся малоэффективными. Гендиректор "Северстали" Александр Шевелев ранее в четверг говорил, что комфортным уровнем курса для российских металлургов является 90-100 рублей за доллар, а при нынешнем крепком рубле возможна даже остановка некоторых металлургических производств в России. Рубль в этом году заметно укрепился - с начала года официальный курс доллара упал почти на 23%. Так, официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, составляет 78,72 рубля, тогда как начинал этот год он с отметки 101,68 рубля. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, денис мантуров, северсталь