Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров назвал оптимальный курс доллара для экспортеров и импортеров - 19.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920ПМЭФ-2025
https://1prime.ru/20250619/manturov-858677857.html
Мантуров назвал оптимальный курс доллара для экспортеров и импортеров
Мантуров назвал оптимальный курс доллара для экспортеров и импортеров - 19.06.2025, ПРАЙМ
Мантуров назвал оптимальный курс доллара для экспортеров и импортеров
Оптимальный курс доллара для российских экспортеров и импортеров находится в районе 100 рублей за доллар, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T16:22+0300
2025-06-19T16:22+0300
пмэф-2025
россия
денис мантуров
северсталь
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850159942_0:116:2858:1724_1920x0_80_0_0_9ff138279b498a9a538fddd641df00a4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Оптимальный курс доллара для российских экспортеров и импортеров находится в районе 100 рублей за доллар, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума. "В районе 100 рублей за доллар", - ответил Мантуров на вопросом о том, какой курс был бы оптимальным и для экспортеров, и для импортеров. Он отметил, что при крепком курсе рубля сегодня экспортные поставки для базовых отраслей промышленности становятся малоэффективными. Гендиректор "Северстали" Александр Шевелев ранее в четверг говорил, что комфортным уровнем курса для российских металлургов является 90-100 рублей за доллар, а при нынешнем крепком рубле возможна даже остановка некоторых металлургических производств в России. Рубль в этом году заметно укрепился - с начала года официальный курс доллара упал почти на 23%. Так, официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, составляет 78,72 рубля, тогда как начинал этот год он с отметки 101,68 рубля. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250618/valyuta-858630623.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850159942_65:0:2794:2047_1920x0_80_0_0_d41fb1a36dee08b324aef42221e7cbb0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, денис мантуров, северсталь
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Денис Мантуров, Северсталь
16:22 19.06.2025
 
Мантуров назвал оптимальный курс доллара для экспортеров и импортеров

Мантуров: оптимальный курс доллара для экспортеров и импортеров - 100 рублей

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Оптимальный курс доллара для российских экспортеров и импортеров находится в районе 100 рублей за доллар, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"В районе 100 рублей за доллар", - ответил Мантуров на вопросом о том, какой курс был бы оптимальным и для экспортеров, и для импортеров.
Он отметил, что при крепком курсе рубля сегодня экспортные поставки для базовых отраслей промышленности становятся малоэффективными.
Гендиректор "Северстали" Александр Шевелев ранее в четверг говорил, что комфортным уровнем курса для российских металлургов является 90-100 рублей за доллар, а при нынешнем крепком рубле возможна даже остановка некоторых металлургических производств в России.
Рубль в этом году заметно укрепился - с начала года официальный курс доллара упал почти на 23%. Так, официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, составляет 78,72 рубля, тогда как начинал этот год он с отметки 101,68 рубля.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 19 июня
Вчера, 17:46
 
ПМЭФ-2025РОССИЯДенис МантуровСеверсталь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала