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Власти рассмотрят дофинансирование программы льготных автокредитов - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Власти рассмотрят дофинансирование программы льготных автокредитов
Власти рассмотрят дофинансирование программы льготных автокредитов - 19.06.2025, ПРАЙМ
Власти рассмотрят дофинансирование программы льготных автокредитов
Российские власти рассмотрят вопрос дофинансирования программы льготного автокредитования по итогам работы автопрома в третьем квартале, пока еще остались... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T16:23+0300
2025-06-19T16:23+0300
пмэф-2025
бизнес
россия
денис мантуров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Российские власти рассмотрят вопрос дофинансирования программы льготного автокредитования по итогам работы автопрома в третьем квартале, пока еще остались средства, неизрасходованные до конца, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров журналистам в кулуарах ПМЭФ. "Средства остались еще неизрасходованные до конца. Посмотрим, как третий квартал отработают коллеги из автопрома, и будем понимать по остаткам средств и по возможностям министерства промышленности и торговли относительно дофинансирования, будем принимать решения", — ответил он на вопрос о том, надо ли дофинансировать программу льготного автокредитования. Мантуров добавил, что на сегодня обсуждаются разные варианты мер поддержки автопромышленности: с одной стороны, поддержка самих автопроизводителей, с другой, мотивация потребителей приобретать автомобиль. "Правительство рассмотрит все подготовленные предложения и будет выбирать из предложенных мер те, которые будут наиболее востребованы и эффективны", — заключил первый вице-премьер РФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бизнес, россия, денис мантуров
ПМЭФ-2025, Бизнес, РОССИЯ, Денис Мантуров
16:23 19.06.2025
 
Власти рассмотрят дофинансирование программы льготных автокредитов

Мантуров: власти рассмотрят вопрос дофинансирования льготного автокредитования

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел совещание с вице-премьерами РФ
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел совещание с вице-премьерами РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Российские власти рассмотрят вопрос дофинансирования программы льготного автокредитования по итогам работы автопрома в третьем квартале, пока еще остались средства, неизрасходованные до конца, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров журналистам в кулуарах ПМЭФ.
"Средства остались еще неизрасходованные до конца. Посмотрим, как третий квартал отработают коллеги из автопрома, и будем понимать по остаткам средств и по возможностям министерства промышленности и торговли относительно дофинансирования, будем принимать решения", — ответил он на вопрос о том, надо ли дофинансировать программу льготного автокредитования.
Мантуров добавил, что на сегодня обсуждаются разные варианты мер поддержки автопромышленности: с одной стороны, поддержка самих автопроизводителей, с другой, мотивация потребителей приобретать автомобиль.
"Правительство рассмотрит все подготовленные предложения и будет выбирать из предложенных мер те, которые будут наиболее востребованы и эффективны", — заключил первый вице-премьер РФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Стенд ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
ВТБ начал прием заявок на автокредиты по программе "Семейный автомобиль"
16 мая, 10:02
 
ПМЭФ-2025БизнесРОССИЯДенис Мантуров
 
 
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