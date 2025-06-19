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Эксперт: маркетплейсы превратятся в медиаплощадки нового поколения - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Эксперт: маркетплейсы превратятся в медиаплощадки нового поколения
Эксперт: маркетплейсы превратятся в медиаплощадки нового поколения - 19.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт: маркетплейсы превратятся в медиаплощадки нового поколения
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Цифровые экосистемы, которые объединяют сервисы и маркетплейсы, в будущем превратятся в медиаплощадки нового поколения, где... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T06:00+0300
2025-06-19T06:00+0300
технологии
бизнес
wildberries
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Цифровые экосистемы, которые объединяют сервисы и маркетплейсы, в будущем превратятся в медиаплощадки нового поколения, где пользователи смогут не только покупать товары, но и развлекаться, рассказал РИА Новости на площадке Петербургского международного экономического форума управляющий директор RWB Media объединенной компании Wildberries & Russ Борис Пешняк. "Цифровые экосистемы, объединяющие сервисы и маркетплейсы, стремительно превращаются в медиаплощадки нового поколения, позволяя брендам взаимодействовать с потребителями на всех этапах — от поиска товаров до развлечений", - сказал Пешняк. По его мнению, уже сейчас формируются новые тенденции медиапотребления: это касается роста ритейл-медиа, распространения социальной коммерции и превращение маркетплейсов в аналог социальных сетей. Пешняк отметил и рост времени, которое пользователи проводят на маркетплейсах. Он связывает это в том числе с тем, что люди стали воспринимать онлайн-шоппинг как способ отдохнуть. "Я убежден, что онлайн-торговля продолжит наращивать долю, становясь основным способом повседневных покупок. Категории, которые сегодня кажутся непривычными для онлайн-продаж, скоро перестанут удивлять. Уже сейчас на Wildberries можно купить автомобиль, дачный дом, моторную лодку, квартиру, страховку или авиабилет", - добавил Пешняк. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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192
40
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технологии, бизнес, wildberries
Технологии, Бизнес, Wildberries
06:00 19.06.2025
 
Эксперт: маркетплейсы превратятся в медиаплощадки нового поколения

Эксперт Пешняк: маркетплейсы превратятся в медиаплощадки нового поколения

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Цифровые экосистемы, которые объединяют сервисы и маркетплейсы, в будущем превратятся в медиаплощадки нового поколения, где пользователи смогут не только покупать товары, но и развлекаться, рассказал РИА Новости на площадке Петербургского международного экономического форума управляющий директор RWB Media объединенной компании Wildberries & Russ Борис Пешняк.
"Цифровые экосистемы, объединяющие сервисы и маркетплейсы, стремительно превращаются в медиаплощадки нового поколения, позволяя брендам взаимодействовать с потребителями на всех этапах — от поиска товаров до развлечений", - сказал Пешняк.
По его мнению, уже сейчас формируются новые тенденции медиапотребления: это касается роста ритейл-медиа, распространения социальной коммерции и превращение маркетплейсов в аналог социальных сетей.
Пешняк отметил и рост времени, которое пользователи проводят на маркетплейсах. Он связывает это в том числе с тем, что люди стали воспринимать онлайн-шоппинг как способ отдохнуть.
"Я убежден, что онлайн-торговля продолжит наращивать долю, становясь основным способом повседневных покупок. Категории, которые сегодня кажутся непривычными для онлайн-продаж, скоро перестанут удивлять. Уже сейчас на Wildberries можно купить автомобиль, дачный дом, моторную лодку, квартиру, страховку или авиабилет", - добавил Пешняк.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ТехнологииБизнесWildberries
 
 
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