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Медь заметно дешевеет в четверг

Медь заметно дешевеет в четверг - 19.06.2025, ПРАЙМ

Медь заметно дешевеет в четверг

Цена на медь в четверг снижается в пределах 1% на новостях с Ближнего Востока, свидетельствуют данные торгов. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T09:36+0300

2025-06-19T09:36+0300

2025-06-19T09:36+0300

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Цена на медь в четверг снижается в пределах 1% на новостях с Ближнего Востока, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.28 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,91% относительно предыдущего закрытия, до 4,809 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,14% - до 9 655,5 доллара, алюминия - на 0,14%, до 2 547 долларов, цинка - на 0,08%, до 2 636,5 доллара. Мировые инвесторы обращают внимание на новости относительно ситуации на Ближнем Востоке. Ранее в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные чиновники США готовятся к возможности нанесения американскими войсками удара по Ирану в ближайшие дни.

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медь, рынок, торги