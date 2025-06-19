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В МЭР оценили потенциальные потери экспорта России из-за торговых пошлин - 19.06.2025, ПРАЙМ
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В МЭР оценили потенциальные потери экспорта России из-за торговых пошлин
В МЭР оценили потенциальные потери экспорта России из-за торговых пошлин - 19.06.2025, ПРАЙМ
В МЭР оценили потенциальные потери экспорта России из-за торговых пошлин
Торговые пошлины приведут к переориентации мировых торговых потоков, влияние этих процессов на Россию в целом оценивается в 33 миллиарда долларов, из них 9... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T12:19+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Торговые пошлины приведут к переориентации мировых торговых потоков, влияние этих процессов на Россию в целом оценивается в 33 миллиарда долларов, из них 9 миллиардов – это потенциальные потери российского экспорта, заявил замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев, выступая на ПМЭФ. "Больше половины перетока мировой торговли мы ожидаем по машинному оборудованию, существенная переориентация ожидается по химии, топливно-энергетическому комплексу. И для российского экспорта наиболее чувствительные сегменты здесь нефть, нефтепродукты, алюминий, сталь, продукция химической отрасли, в первую очередь удобрений", - сказал Ильичев на сессии "Россия в эпоху торговых войн: вызовы, возможности и новая архитектура глобальной торговли". "В целом влияние на Россию в рамках такой переориентации мы оцениваем в 33 миллиарда, из которых порядка 9 миллиардов долларов - это потенциальные потери российского экспорта на рынках третьих стран", - добавил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, бизнес
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Бизнес
12:19 19.06.2025
 
В МЭР оценили потенциальные потери экспорта России из-за торговых пошлин

Ильичев: потери экспорта России из-за торговых пошлин могут составить $9 млрд

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкВывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Торговые пошлины приведут к переориентации мировых торговых потоков, влияние этих процессов на Россию в целом оценивается в 33 миллиарда долларов, из них 9 миллиардов – это потенциальные потери российского экспорта, заявил замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев, выступая на ПМЭФ.
"Больше половины перетока мировой торговли мы ожидаем по машинному оборудованию, существенная переориентация ожидается по химии, топливно-энергетическому комплексу. И для российского экспорта наиболее чувствительные сегменты здесь нефть, нефтепродукты, алюминий, сталь, продукция химической отрасли, в первую очередь удобрений", - сказал Ильичев на сессии "Россия в эпоху торговых войн: вызовы, возможности и новая архитектура глобальной торговли".
"В целом влияние на Россию в рамках такой переориентации мы оцениваем в 33 миллиарда, из которых порядка 9 миллиардов долларов - это потенциальные потери российского экспорта на рынках третьих стран", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Флаг ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
США и ЮАР возобновят торговые переговоры на фоне угрозы повышения пошлин
Вчера, 15:35
 
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