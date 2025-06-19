https://1prime.ru/20250619/miller-858690108.html
Миллер обсудил на ПМЭФ сотрудничество с представителями Турции и Китая
Миллер обсудил на ПМЭФ сотрудничество с представителями Турции и Китая - 19.06.2025, ПРАЙМ
Миллер обсудил на ПМЭФ сотрудничество с представителями Турции и Китая
Глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сотрудничество в газовой сфере с министром энергетики Турции... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T22:40+0300
2025-06-19T22:40+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сотрудничество в газовой сфере с министром энергетики Турции Альпарслан Байрактар и вице-премьером Госсовета КНР Дином Сюэсян, сообщил "Газпром"."ПМЭФ-2025: состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Альпарслана Байрактара. Стороны обсудили сотрудничество в газовой сфере", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". Как уточняется, в частности речь шла об экспорте газа из России в Турцию. Отмечена надежность поставок российского газа в периоды пикового спроса в Турции в первой половине 2025 года. "Газпром" поставляет газ в Турцию по морским газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток", проложенным через Черное море."ПМЭФ-2025: Алексей Миллер и Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян обсудили ключевые вопросы стратегического сотрудничества в газовой сфере", – говорите в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".Отмечается, что на встрече дана высокая оценка взаимодействию сторон в рамках проекта поставок российского газа в Китай по "восточному" маршруту. Отмечено, что общий объем экспорта трубопроводного газа с начала поставок в Китай уже превысил 100 миллиардов кубометров.Указано, что на встрече дана высокая оценка взаимодействию сторон в рамках проекта поставок российского газа в Китай по "восточному" маршруту. Отмечено, что общий объем экспорта трубопроводного газа с начала поставок в Китай уже превысил 100 миллиардов кубометров.Участники встречи рассмотрели ход реализации проекта "дальневосточного" маршрута. Старт поставок по нему запланирован на 2027 год.Добавляется, что Алексей Миллер и Дин Сюэсян также обсудили перспективные проекты в газовой сфере. Стороны выразили намерение укреплять взаимовыгодное партнерство, направленное на развитие экономик и благополучие граждан России и Китая.Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году в рамках долгосрочного Договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC. Ежегодно, начиная с 2020 года, поставки идут с превышением годовых контрактных обязательств "Газпрома". 1 декабря 2024 года – на месяц раньше изначального срока – суточные поставки по газопроводу "Сила Сибири" были выведены на максимальный контрактный уровень.В феврале 2022 года подписан долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 миллиардов кубометров и в совокупности достигнет 48 миллиардов кубометров в год. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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газпром, алексей миллер, сотрудничество, турция, китай
ПМЭФ-2025, Газпром, Алексей Миллер, сотрудничество, ТУРЦИЯ, КИТАЙ
Миллер обсудил на ПМЭФ сотрудничество с представителями Турции и Китая
Газпром: Миллер обсудил на ПМЭФ сотрудничество с представителями Турции и Китая
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сотрудничество в газовой сфере с министром энергетики Турции Альпарслан Байрактар и вице-премьером Госсовета КНР Дином Сюэсян, сообщил "Газпром".
"ПМЭФ-2025: состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Альпарслана Байрактара. Стороны обсудили сотрудничество в газовой сфере", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Как уточняется, в частности речь шла об экспорте газа из России в Турцию. Отмечена надежность поставок российского газа в периоды пикового спроса в Турции в первой половине 2025 года.
"Газпром" поставляет газ в Турцию по морским газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток", проложенным через Черное море.
"ПМЭФ-2025: Алексей Миллер и Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян обсудили ключевые вопросы стратегического сотрудничества в газовой сфере", – говорите в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Отмечается, что на встрече дана высокая оценка взаимодействию сторон в рамках проекта поставок российского газа в Китай по "восточному" маршруту. Отмечено, что общий объем экспорта трубопроводного газа с начала поставок в Китай уже превысил 100 миллиардов кубометров.
Указано, что на встрече дана высокая оценка взаимодействию сторон в рамках проекта поставок российского газа в Китай по "восточному" маршруту. Отмечено, что общий объем экспорта трубопроводного газа с начала поставок в Китай уже превысил 100 миллиардов кубометров.
Участники встречи рассмотрели ход реализации проекта "дальневосточного" маршрута. Старт поставок по нему запланирован на 2027 год.
Добавляется, что Алексей Миллер и Дин Сюэсян также обсудили перспективные проекты в газовой сфере. Стороны выразили намерение укреплять взаимовыгодное партнерство, направленное на развитие экономик и благополучие граждан России и Китая.
Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году в рамках долгосрочного Договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC. Ежегодно, начиная с 2020 года, поставки идут с превышением годовых контрактных обязательств "Газпрома". 1 декабря 2024 года – на месяц раньше изначального срока – суточные поставки по газопроводу "Сила Сибири" были выведены на максимальный контрактный уровень.
В феврале 2022 года подписан долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 миллиардов кубометров и в совокупности достигнет 48 миллиардов кубометров в год.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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