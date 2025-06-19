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Минэнерго предложило предоставить инвесторам кредиты на льготных условиях - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Минэнерго предложило предоставить инвесторам кредиты на льготных условиях
Минэнерго предложило предоставить инвесторам кредиты на льготных условиях - 19.06.2025, ПРАЙМ
Минэнерго предложило предоставить инвесторам кредиты на льготных условиях
Минэнерго РФ предлагает предоставить инвесторам кредиты на льготных условиях для строительства генерации в рамках Генсхемы до 2042 года, сообщил журналистам... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T08:06+0300
2025-06-19T08:06+0300
экономика
россия
сергей цивилев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Минэнерго РФ предлагает предоставить инвесторам кредиты на льготных условиях для строительства генерации в рамках Генсхемы до 2042 года, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев на ПМЭФ. "Один из источников финансирования - это частные инвестиции… Для реализации проектов по строительству и модернизации генерирующих объектов предлагаем предоставлять инвесторам кредиты на льготных условиях", - ответил он на вопрос о том, какие источники финансирования строительства объектов в рамках Генсхемы рассматривают в министерстве. По предварительным оценкам Минэнерго, которые привел Цивилев, льготная ставка может снизить прогнозную стоимость 1 кВт/ч электроэнергии, произведенной соответствующим генерирующим объектом, на 29-39%. В расчетах принята ставка 5% годовых на 80% капитальных вложений. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, сергей цивилев
Экономика, РОССИЯ, Сергей Цивилев
08:06 19.06.2025
 
Минэнерго предложило предоставить инвесторам кредиты на льготных условиях

Минэнерго предложило кредиты на льготных условиях для строительства генерации

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк Сергей Цивилев
 Сергей Цивилев - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Минэнерго РФ предлагает предоставить инвесторам кредиты на льготных условиях для строительства генерации в рамках Генсхемы до 2042 года, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев на ПМЭФ.
"Один из источников финансирования - это частные инвестиции… Для реализации проектов по строительству и модернизации генерирующих объектов предлагаем предоставлять инвесторам кредиты на льготных условиях", - ответил он на вопрос о том, какие источники финансирования строительства объектов в рамках Генсхемы рассматривают в министерстве.
По предварительным оценкам Минэнерго, которые привел Цивилев, льготная ставка может снизить прогнозную стоимость 1 кВт/ч электроэнергии, произведенной соответствующим генерирующим объектом, на 29-39%. В расчетах принята ставка 5% годовых на 80% капитальных вложений.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаРОССИЯСергей Цивилев
 
 
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