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Минфин готовит предложения о применении в работе ИИ-инструментов

Минфин готовит предложения о применении в работе ИИ-инструментов - 19.06.2025, ПРАЙМ

Минфин готовит предложения о применении в работе ИИ-инструментов

Минфин России готовит предложения о применении в работе министерства инструментов искусственного интеллекта, заявил заместитель министра финансов РФ Иван... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T12:52+0300

2025-06-19T12:52+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Минфин России готовит предложения о применении в работе министерства инструментов искусственного интеллекта, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "У нас такая задача в Минфине тоже есть (по внедрению инструментов искусственного интеллекта - ред.). Антон Германович Силуанов поставил задачу. Пока мы формируем предложение внутри большого Минфина о том, как эта ИИ-трансформация будет выглядеть, готовим перечень мероприятий. Когда начинаешь смотреть на все бизнес-процессы внутри организации, находишь огромное количество возможностей для применения искусственного интеллекта", - сказал он, выступая на ПМЭФ. По его словам, Минфин в настоящее время рассматривает те возможные сферы в министерстве, где ИИ-агенты могли бы работать. "А у нас огромное количество документооборота, у нас огромное количество работы с данными, и это как раз идеальное место для применения искусственного интеллекта. Поэтому я думаю, что мы с таким планом выйдем к нашему руководителю в ближайшее время. Надеюсь, до конца года уже будем постепенно внедрять эти технологии у нас", - отметил он. "Технологии и в первую очередь искусственный интеллект - это, на мой взгляд, про качественное управление. Управление - это что такое? Это просто правильное принятие решений на какой-то постоянной, долгосрочной основе. Но у нас есть человеческий фактор, культурные особенности, институциональные, исторические особенности. Скажем так, мы все не всегда правильное решение принимаем, мы все-таки не машины, мы люди", - сказал он. "Искусственный интеллект дает возможность, как говорится, без души, но принимать на постоянной основе правильные решение. Для тех, кто научится использовать инструменты искусственного интеллекта, это просто может повысить кратно уровень управления компаниями, инфраструктурой, финансами, всем чем угодно. Это может действительно убрать этот человеческий, институциональный, страновой фактор, и позволит значительно повысить эту эффективность", - отметил Чебесков. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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