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Минфин призвал россиянок не обманываться из-за синтетических алмазов
Минфин призвал россиянок не обманываться из-за синтетических алмазов - 19.06.2025, ПРАЙМ
Минфин призвал россиянок не обманываться из-за синтетических алмазов
Замминистра финансов России Алексей Моисеев призвал россиянок не обманываться: синтетические алмазы не являются драгоценными камнями - законом они таковыми не... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T16:20+0300
2025-06-19T16:20+0300
2025-06-19T16:20+0300
экономика
общество
алексей моисеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Замминистра финансов России Алексей Моисеев призвал россиянок не обманываться: синтетические алмазы не являются драгоценными камнями - законом они таковыми не считаются, к тому же их производство вредно для экологии. "Девушки, не обманывайтесь, когда вам говорят, что "синтетика" - это драгкамень. Это не так. В законе по-другому написано", - сказал он, выступая на сессии ПМЭФ "Эволюция осознанного потребления: новые тренды в развитии международного алмазно-бриллиантового рынка". "Природные алмазы - это дар божий. Это прекрасное украшение. Я считаю, что они всю жизнь украшали и девушек, и короны, и все что угодно. Так оно и будет", - добавил Моисеев. В законе драгоценный камень определяется как имеющий природное происхождение. Таковыми не являются "материалы искусственного происхождения, обладающие характеристиками драгоценных камней". Причиной же, почему сейчас в мире продвигаются искусственные камни, Моисеев считает то, что крупным добытчиком натуральных камней является Россия, а в мире происходит, "по сути, передергивание и подмена фактов": все российское считается плохим. При этом синтетические камни еще и вредны для экологии: выбросы от производства искусственных алмазов в 100 раз превышают выбросы от добычи натуральных камней, подчеркнул замминистра. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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общество , алексей моисеев
Экономика, Общество , Алексей Моисеев
Минфин призвал россиянок не обманываться из-за синтетических алмазов
Замглавы Минфина Моисеев: синтетические алмазы не являются драгоценными камнями
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Замминистра финансов России Алексей Моисеев призвал россиянок не обманываться: синтетические алмазы не являются драгоценными камнями - законом они таковыми не считаются, к тому же их производство вредно для экологии.
"Девушки, не обманывайтесь, когда вам говорят, что "синтетика" - это драгкамень. Это не так. В законе по-другому написано", - сказал он, выступая на сессии ПМЭФ "Эволюция осознанного потребления: новые тренды в развитии международного алмазно-бриллиантового рынка".
"Природные алмазы - это дар божий. Это прекрасное украшение. Я считаю, что они всю жизнь украшали и девушек, и короны, и все что угодно. Так оно и будет", - добавил Моисеев.
В законе драгоценный камень определяется как имеющий природное происхождение. Таковыми не являются "материалы искусственного происхождения, обладающие характеристиками драгоценных камней".
Причиной же, почему сейчас в мире продвигаются искусственные камни, Моисеев считает то, что крупным добытчиком натуральных камней является Россия, а в мире происходит, "по сути, передергивание и подмена фактов": все российское считается плохим. При этом синтетические камни еще и вредны для экологии: выбросы от производства искусственных алмазов в 100 раз превышают выбросы от добычи натуральных камней, подчеркнул замминистра.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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