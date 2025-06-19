https://1prime.ru/20250619/minfin-858680543.html

Минфин пока не готов обнародовать список компаний для приватизации

Минфин пока не готов обнародовать список компаний для приватизации - 19.06.2025, ПРАЙМ

Минфин пока не готов обнародовать список компаний для приватизации

Список компаний для приватизации в 2026 году находится в высокой степени согласованности, в ближайшие месяцы Минфин рассчитывает обнародовать детали, сообщил... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T17:07+0300

2025-06-19T17:07+0300

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С-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Список компаний для приватизации в 2026 году находится в высокой степени согласованности, в ближайшие месяцы Минфин рассчитывает обнародовать детали, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. В марте глава Минфина Антон Силуанов говорил, что считает текущее время подходящим, чтобы вновь поставить вопрос "большой приватизации" на повестку дня. Тогда же Моисеев сообщил, что министерство внесло в правительство список из семи компаний для приватизации в 2026 году, документ находится на рассмотрении. "У нас есть сформированный список, и в целом он, я считаю, в высокой степени согласованности. Но пока у нас окончательного решения правительства нет, поэтому я его озвучить не могу. Поскольку компании из разных секторов, соответственно, участвуют разные (представители - ред.), в обсуждении достаточно широкий круг людей участвует, поэтому так много времени определение занимает. Но в целом, я думаю, что мы продвигаемся хорошо. Я надеюсь, что мы через пару месяцев окончательно что-нибудь скажем", - сказал Моисеев в четверг. Он подчеркнул, что обсуждение продвигается, и перечень из 3-4 компаний согласован. "Пока мы надеемся весь список согласовать. Если не получится, значит, тогда мы "отцепим" остальные. Потому что, чтобы продать что-то в следующем году, нам надо начинать, конечно, по-хорошему, уже готовить (процедуру - ред.)", - добавил замминистра. Он также отметил, что "кому-то требуется более длительная подготовка, кому-то не требуется, по большому счету, никакой подготовки". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250619/minfin-858677685.html

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россия, алексей моисеев, минфин, приватизация