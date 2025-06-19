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Минвостокразвития предложило создать генерирующие мощности для бизнеса

Минвостокразвития предложило создать генерирующие мощности для бизнеса - 19.06.2025, ПРАЙМ

Минвостокразвития предложило создать генерирующие мощности для бизнеса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Крупным инвесторам в проекты нефтегазохимии на Дальнем Востоке нужно обеспечить гарантированные условия для ведения бизнеса, | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T04:33+0300

2025-06-19T04:33+0300

2025-06-19T04:33+0300

энергетика

экономика

россия

дальний восток

алексей чекунков

минвостокразвития

сибур

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Крупным инвесторам в проекты нефтегазохимии на Дальнем Востоке нужно обеспечить гарантированные условия для ведения бизнеса, в первую очередь, создавая генерирующие мощности, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В конце мая замглавы Минвостокразвития Виталий Алтабаев заявил, что инвесторам крупных проектов нефтегазохимического комплекса Дальнего Востока для развития производства необходимо создать специальные меры поддержки, в том числе стабильные налоговые условия, таможенное тарифное регулирование и меры государственной поддержки. "Я бы здесь сделал упор на обеспеченность электроэнергией. То есть, крупные проекты не столько даже, наверное, ориентируются на доступность льгот, хотя всем, конечно, льготы приятны, сколько ориентируются на стоимость факторов производства. Ничего не можем поделать со стоимостью капитала - это денежно-кредитная политика, она вернется в сбалансированное состояние в должном режиме. А вот опережающее создание энергогенерирующих мощностей как раз привлекает крупных инвесторов, которые заявляют сотни миллиардов инвестиций при условии создания энергетики… Поэтому будем опережающим образом создавать энергогенерирующие мощности, предоставляя таким образом для бизнеса гарантированность условий", - сказал Чекунков. При этом он отметил, что прецеденты создания специальных условий для инвесторов есть. "В свое время на Восточном экономическом форуме мы по запросу компании "Сибур" делали предложение президенту об изменении условий территории опережающего развития для самых крупных проектов с возможностью продления льготного периода с учетом того, что срок стройки таких проектов могут составлять пять лет и даже больше. Сейчас снова возникла подобная потребность", - уточнил министр. Он обратил внимание, что любой преференциальный режим является "живым организмом", который развивается. "В прошлом году исполнилось 10 лет режиму территорий опережающего развития. Первые проекты уже вышли из своих льготных рамок. Поэтому мы сейчас вместе с министерством финансов, вместе с регионами, с нашими крупными инвесторами обсуждаем, какие донастройки этого режима нужны для того, чтобы мы действительно привлекали крупный бизнес в переработку, в разработку новых проектов", - пояснил Чекунков. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

дальний восток

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, дальний восток, алексей чекунков, минвостокразвития, сибур